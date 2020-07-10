شكرا لقرائتكم الزمالك يحدد أسعار العضويات الجديدة لفرع النادى الأبيض بمدينة 6 أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، أسعار العضويات الجديدة لفرع النادى الأبيض بمدينة السادس من أكتوبر، بعدما فتح مجلس قلعة ميت عقبة، باب الاشتراكات فى الفراع الجديد، بداية من يوم الأحد المقبل، الموافق 12 من شهر يوليو الجارى، حيث سيتم فتح المقر الرئيسى للأعضاء الراغبين فى تسديد اشتراكات الفرع الجديد، بعدما قرر مجلس الإدارة تخفيض قيمة الأسعار لأول 9 ألاف عضو مُشترك ويؤكد مرتضى منصور رئيس الزمالك أن المرحلة الأولى فى الفرع الجديد ستنتهى بعد 6 أشهر.

وتقرر أن تكون أسعار عضويات نادى الزمالك بفرع السادس من أكتوبر للراغبين فى التسديد بداية من يوم الأحد المقبل، بقيمة 60 ألف جنيه لأول ثلاثة ألاف عضو يتقدمون للحصول على العضوية و70 ألف جنيه لثانى ثلاثة ألاف عضو يتقدم، و80 ألف جنيه لثالث ثلاثة ألاف عضو يتقدمون، وبهذا يكون أول 90 ألف عضو يتقدمون للحصول على عضوية فرع الزمالك الجديد على تخفيض من قيمة العضوية الأساسى.

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فيما تقرر أن تكون أسعار العضويات الجديدة فى فرع ميت عقبة بداية من أول أغسطس كالتالى: 180 ألف جنيه لأصحاب المؤهلات العليا، و210 ألف جنيه لأصحاب المؤهلات المتوسطة، و240 ألف جنيه للأعضاء الذين لا يمتلكون مؤهلات دراسية، فيما ستكون العضويات الاستثنائية بقيمة 80 ألف جنيه.

وكان مجلس إدارة نادى الزمالك، قد قرر توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية يومى 26 و 27 يوليو الجارى، وتم الاتفاق على الموعد خلال اجتماع مجلس القلعة البيضاء اليوم الخميس، حيث تأتى الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية لمناقشة ميزانية النادى للعام المالى السابق والقادم، وخطة أعمال مجلس ادارة النادى للعام المالى المقبل، وتقرير مجلس الادارة، وتنص لائحة قلعة ميت عقبة على الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للنادى قبل انعقادها بـ 15 يومًا ومن المقرر، أن تشهد الجلسة اعتماد ميزانية نادى الزمالك، والتى يزيد فائض ميزانيتها عن 50 مليون جنيه، فيما قرر مجلس القلعة البيضاء، فرض غرامة قدرها 300 جنيه على عدم حضور أى عضو للجمعية العمومية العادية التى ستنعقد يومى ٢٦ و٢٧ يوليو الجارى بمقر قلعة ميت عقبة.