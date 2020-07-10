شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي يستقر على إقامة معسكر تدريبي 12 يوم بالقاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار على إقامة معسكر تدريبى لفريقه لمدة 12 يوماً بالقاهرة استعداداً لعودة بطولة الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل ، ويتطلع جهاز الانتاج لرفع المعدلات البدنية والفنية للاعبين فى ظل ابتعادهم عن ممارسة أى نشاط رياضي منذ ما يزيد على أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا، ووضع الجهاز الفنى خطة تقوم على الارتقاء بمستوى اللاعبين على كل الأصعدة بشكل سريع، فى ظل ضيق الوقت قبل استئناف المنافسات بشكل رسمى.

وسادت حالة من الارتياح بين اللاعبين عقب إعلان الإدارة عزمها التراجع عن قرار تخفيض العقود بعد قرار عودة مسابقة الدورى، وأكد اللواء أشرف عامر، رئيس الإنتاج الحربى، فى اجتماعه مع اللاعبين والجهاز الفنى بقيادة مختار مختار، عزمه منحهم مستحقاتهم كاملة والتراجع عن قرار تخفيض العقود بنسبة 30%، تطبيقاً للاتفاق الذى تم بين الإدارة واللاعبين بتنفيذ تخفيض العقود فى حال إلغاء مسابقة الدورى، ومع عودتها يحصل اللاعبون على عقودهم كاملة.

وعقد عامر جلسة مع اللاعبين فى أول مران لهم استعداداً لعودة الدورى طالبهم خلالها بالتألق فى المسابقة واستعادة المربع الذهبى من جديد، مشيداً بدورهم مع النادى وترحيبهم بتخفيض عقودهم بسبب جائحة كورونا، مشدداً على ضرورة التزامهم بالإجراءات الاحترازية لحماية أنفسهم وعائلاتهم وناديهم خلال الفترة المقبلة.

وفى وقت سابق كشف خالد مهدى استعدادات الانتاج الحربى للدورى قائلا "سيأتى كل لاعب فى سيارته معه كل أدوات تعقيمه الشخصية ويخوض المران ثم يغادر بمفرده لبيته مباشرة دون جلسات أو دخول أى مكان فى النادى بخلاف الملعب، وأعطينا تعليمات مشددة للاعبين بمنح الاختلاط وتقليل تواجدهم خارج المنازل وارتداء الماسك بصورة مستمرة لحين زوال الغمة"، ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.