شكرا لقرائتكم رمزي صالح: حضرت مباراة اعتزال الخطيب.. والزمالك فاوضني بعد العودة من السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف رمزي صالح حارس مرمى الأهلي السابق كواليس حضوره مباراة اعتزال محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي، قائلا: حضرت مباراة اعتزال محمود الخطيب في استاد القاهرة وفاكر كلمة ألف شكر ألف شكر.

قال في تصريحات لبرنامج "ملعب اون تايم" على قناة أون تايم سبورتس 1: الأجواء قبل ديربي السودان صعبة وانت رايح مباراة المريخ والهلال كأنك رايح تحرر فلسطين ، كاشفا أنه غضب من حسام البدري بعد علمي بتفاوضه مع عصام الحضري لجلبه للمريخ وقلتله انا مش جاي السودان عشان اقعد احتياطي ورحلت عن المرخ بعد التعاقد مع الحضري.

أردف: الزمالك فاوضني بعد العودة من السودان وجلست مع عبد الله جورج وسمير عبد التواب ولكن في النهاية اخترت الانتقال لسموحة.

تابع: فيه لعيبة كتير بيضيعوا تاريخهم في كلمة وحسام عاشور في 16 سنة ما شفتلوش صورة ولما طلع عمل مشكلة وهو غلط ولكن اتمنى يكون فيه تعاطف مع تاريخه

Advertisements

شدد: عماد متعب وحازم امام لا يختلف عليهم اهلاوي او زملكاوي لان تصريحاتهم متزنة ولكن وصلنا لمرحلة صعبة من التعصب وحرام الكرة المصرية توصل للتعصب ده

أشار: عصام الحضري عمل أزمة في حراسة المرمى في مصر لأن أي حارس بيجي بعده بيتقارن بيه

يرى أن محمد الشناوي نضج بشكل كبير وحاليا في قمة نضجه وانا مقتنع ان الحارس يصل لدرجة النضج والكمالية بعد الثلاثين، مضيفا: زعلان على احمد الشناوي لأنه حارس موهوب وهو حاليا 30 سنة

يرى أن انضمام شريف إكرامي لبيراميدز خطأ من بيراميدز لأنها هتسبب مشاكل خصوصا ان المهدي سليمان يسير بشكل طيب.