شكرا لقرائتكم أحمد سليمان: التاريخ بيقول أن الزمالك نادي القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك سابقا، على قضية نادي القرن بين الأهلي والزمالك، قائلا: "الجوهري - الله يرحمه - قال الزمالك بطل أبطال إفريقيا". وتابع: "الأهلي حصل على بطولات عديدة ولكن الزمالك الأحق بلقب نادي القرن لأنه الأكثر تتويجا بالبطولات الأفريقية"، قائلا: "الزمالك لو قدم مستندات محترمة سيفوز الزمالك بلقب نادي القرن، وندرس تشكيل لجنة لاستعادة اللقب والحصول عليه".

وقال أحمد سليمان، إن عصام الحضري كان يستحق التواجد في جهاز حسام البدري، وأكد عصام الحضري في تصريحات تلفزيونية: "عصام الحضري مدرب حراس جيد وتاريخه يؤهله للعمل في جهاز حسام البدري".

وتابع: "أحمد حسن حصل على فرصته مع المنتخب الأولمبي والجميع حصل على فرصته والحضري كذلك يستحق".

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وأتم: "الجهاز الفني للمنتخب يتم اختياره من قبل مسئولي اتحاد الكرة وخاصة جهاز حسام البدري".