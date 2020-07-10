شكرا لقرائتكم أحمد سليمان: التاريخ بيقول أن الزمالك نادي القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
علق أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك سابقا، على قضية نادي القرن بين الأهلي والزمالك، قائلا: "الجوهري - الله يرحمه - قال الزمالك بطل أبطال إفريقيا".
وتابع: "الأهلي حصل على بطولات عديدة ولكن الزمالك الأحق بلقب نادي القرن لأنه الأكثر تتويجا بالبطولات الأفريقية"، قائلا: "الزمالك لو قدم مستندات محترمة سيفوز الزمالك بلقب نادي القرن، وندرس تشكيل لجنة لاستعادة اللقب والحصول عليه".
وقال أحمد سليمان، إن عصام الحضري كان يستحق التواجد في جهاز حسام البدري، وأكد عصام الحضري في تصريحات تلفزيونية: "عصام الحضري مدرب حراس جيد وتاريخه يؤهله للعمل في جهاز حسام البدري".
وتابع: "أحمد حسن حصل على فرصته مع المنتخب الأولمبي والجميع حصل على فرصته والحضري كذلك يستحق".
وأتم: "الجهاز الفني للمنتخب يتم اختياره من قبل مسئولي اتحاد الكرة وخاصة جهاز حسام البدري".
وأضاف أحمد سليمان، أن السوشيال ميديا وراء اختيار حسام البدري، مديرا فنيا لمنتخب مصر.
وأكد : "كان هناك انقسام بين الإعلام والسوشيال ميديا وأعضاء اتحاد الكرة حول اختيار المدير الفني لمنتخب مصر".
وأوضح: "الدليل على كلامي أن اتحاد الكرة اتصلوا بإيهاب جلال وطلبوه من المصىري ولكن السوشيال ميديا تسببت في التراجع عن ذلك القرار واختيار حسام البدري".
وتابع: "الدليل على كلامي أن حسام البدري انتقدوه من اول مباراة دون الانتظار عليه واعطاؤه الفرصة".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد سليمان: التاريخ بيقول أن الزمالك نادي القرن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.