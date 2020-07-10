شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: مستمر فى قضية نادي القرن وهنشوف الـ7 أكبر ولا الـ9 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إنه لا يخشى البيانات، موضحا أنه مستمر في قضية لقب نادى القرن الأفريقي ليعلم الـ7 أكبر ولا التسعة.

وأعلن رئيس نادي الزمالك في تصريحات لقناة الزمالك عن فتح باب العضوية الخاصة بفرع نادي الزمالك بـ6 أكتوبر بداية من يوم الأحد المقبل، مضيفا :" قيمة العضوية ستكون 60 ألف جنيه لأول 3 آلاف مشترك بالتقسيط عن طريق بنك مصر".

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وواصل "مكان الفرع الجديد بـ6 أكتوبر رائع للغاية وأمام المنطقة السياحية هناك بما يعني أن أي سائح سيقوم بزيارة تلك المنطقة في 6 أكتوبر وسيكون الزمالك أمامه".

وأشار إلى أن البرتوكول مع بنك مصر سيتم حسمه في غضون الأيام القليلة المقبلة بشكل رسمي بعد مراجعته.