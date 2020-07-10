ملف الخميس.. صفقة طاهر.. وقرارات كاف.. وأسعار عضويات الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم ملف اليوم الخميس، والذي يضم أهم الأخبار والتصريحات لنجوم الكرة والرياضة.

بعد رغبة كارتيرون.. تقارير: الرجاء يخاطب الزمالك لاستمرار أحداد

خاطب نادي الرجاء البيضاوي المغربي، مسئولي نادي الزمالك من أجل استمرار المغربي حميد أحداد رفقة الفريق حتى نهاية الموسم (2019 - 2020).

مصدر يكشف لمصراوي سبب استبعاد حازم إمام من معسكر الزمالك

كشف مصدر من نادي الزمالك، اليوم الخميس، أن قائد الفريق حازم إمام تم استبعاده من معسكر برج العرب، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

أليسون: صلاح يقاتل لتسجيل الأهداف.. إنه يشعر بالجوع دائمًا

تحدث البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي عن "جوع" زميله المصري محمد صلاح؛ لتسجيل الأهداف،

"خمسة تبديلات".. كاف يوضح نظام نصف نهائي دوري الأبطال وموقف الكاميرون

أوضح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في خطاب أرسله إلى الاتحادات المحلية الموقف الخاص باستضافة الكاميرون لباقي مباريات دوري أبطال إفريقيا، ومعايير إقامة نصف النهائي، وقاعدة التبديلات الخمسة.

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كاف يكشف.. كيف سيحدد موعد الموسم الجديد لبطولات الأندية وفترة القيد

أوضح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أن موعد طلب المشاركة وفتح القيد لتسجيل اللاعب موسم 2020-2021 في بطولات الأندية التي ينظمها سيحدد بعد إعلان موعد نصف نهائي بطولتي الموسم الحالي 2019-2020.

كاف يوضح.. مصير تصفيات أمم أفريقيا وكأس العالم

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف عن مصير الجولات الأربع المتبقية من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا المقبلة، بالإضافة إلى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

رسميًا| طاهر محمد طاهر يوقع للأهلي.. ويتنازل عن ٣ ملايين جنيه من مستحقاته

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن توقيع طاهر محمد طاهر، مهاجم المقاولون العرب، للأهلي لمدة خمس سنوات قادمة، بعد موافقة ناديه وإنهاء الإجراءات اللازمة.

طاهر: تمنيت الانضمام للأهلي سريعًا لمعاصرة فايلر.. والخطيب سهَّل الصفقة

كشف طاهر محمد طاهر لاعب النادي الأهلي المنتقل حديثاً من صفوف المقاولون العرب عن تمنيه إتمام الصفقة سريعًا حتى يلحق فترة المدرب السويسري رينيه فايلر.

تصل لـ60 ألف بفرع أكتوبر.. الزمالك يعلن أسعار العضويات الجديدة

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الأسعار الجديدة لعضوية المقر الرئيسي للنادي في المهندسين.