محلل آداء المقاولون يكشف لمصراوي مميزات وعيوب طاهر محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد الرحمن طارق:

أكد محمد أبو العلا، محلل آداء لاعبي المقاولون العرب، أن طاهر محمد طاهر لاعب الفريق والمنضم حديثاً للأهلي يجيد اللعب في ٤ مراكز بالملعب.

وأشار أبو العلا ـ في تصريحات خاصة ليلاكورة ـ إلى أن طاهر يُجيد اللعب كجناح أيمن و أيسر وصانع ألعاب وكمهاجم، ولكن الذي يميزه أكثر الجناح الأيسر ومهاجم وهمي.

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وتابع محلل أداء المقاولون:"من أسباب توقعي تألق طاهر مع الأهلي أنه يمتلك شخصية النادي الأهلي، ويمتلك حلول فردية وجماعية، واتخاذ القرار في وقت صعب أو مواقف متأزمة بالمباراة ولكنه في الوقت ذاته ضعيف نسبياً في الالتحامات الهوائية، ولكنه يجيد المساندة الدفاعية والزيادة العددية داخل منطقة جزاء الخصم".

واسترسل أبو العلا:"طاهر حلمه الاحتراف الخارجي ولذلك وسيكون لديه تحدياً لتحقيق ذلك من خلال النادي الأهلي وأنصحه بعدم التعجل في إثبات نفسه لأن هذا سيفقده الكثير، بالاضافة إلى عدم الالتفات للانتقادات والتفكير في الملعب فقط".

وأتم محلل أداء المقاولون تصريحاته قائلاً: "طاهر يستجيب دائمًا بالتعليمات المدير الفني وأتوقع نجاحه مع الأهلي".