تصل لـ60 ألف بفرع أكتوبر.. الزمالك يعلن أسعار العضويات الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الأسعار الجديدة لعضوية المقر الرئيسي للنادي في المهندسين.

وأوضح مرتضى في تصريحات بقناة الزمالك الرسمية، أنه ابتداءً من الأول من أغسطس ستكون عضوية نادي الزمالك الفرع الرئيسي بالنسبة للمؤهل العالي 180 ألف جنيه، وللمؤهل المتوسط 210 ألف جنيه، فيما ستكون أسعار العضوية لدون المؤهل بـ240 ألف جنيه، مع الاحتفاظ بالعضويات الاسئثنائية مقابل 80 ألف جنيه.

كما أعلن مرتضى منصور فتح باب التقديم لعضوية نادي الزمالك فرع 6 أكتوبر بدءًا من يوم الأحد المقبل، بالتعاون مع بنك مصر لتكون بالتقسيط.

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وأشار رئيس الزمالك، إلى أن أول 3 آلاف مشترك بفرع النادي الجديد ستكون تكلفة العضوية 60 ألف، فيما ستكون الـ3 آلاف العضوية التالية تكلفة العضوية 70 ألف جنيه، والـ3 آلاف عضوية الثالثة ستتكلف العضوية 80 ألف جنيه.

وأوضح رئيس الزمالك، بأن بعد حجز 9 آلاف عضوية بفرع النادي في 6 أكتوبر، سيقرر مجلس إدارة النادي ثمن العضوية.

واختتم رئيس الزمالك: "صاحب العضوية بالفرع الرئيسي يمكنه دخول فرع 6 أكتوبر، أما صاحب العضوية فرع 6 أكتوبر فلن يتمكن من دخول فرع النادي الرئيسي".