طاهر: السير على خطى صلاح طموحي.. ومعجب بقدرة فايلر على التطوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد القادر سعيد:

عبر طاهر محمد طاهر لاعب النادي الأهلي المنتقل حديثاً من صفوف فريق المقاولون العرب عن رغبته في محاكاة تجربة محمد صلاح ورحلة صعوده إلى قمة كرة القدم العالمية.

وفي حوار مع قناة النادي الأهلي قال طاهر :"أتمنى السير على خطى صلاح، هذا هو طموحي، وأسعى لأن أكون مثله في يوم من الأيام، لقد لعب لأندية كبيرة في فترة قصيرة للغاية".

وأضاف طاهر :"قابلت صلاح لأول مرة في مباراة للمنتخب أمام تونس في عهد أجيري، وأعجبت للغاية بشخصيته وقيمته وتمنيت منذ ذلك الوقت أن أصبح مثله".

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وعن انتقاله للأهلي قال طاهر :"تابعت الأهلي هذا الموسم وما يقدمه من نتائج مبهرة مع فايلر، لكن لفت نظري قدرة المدرب على تطوير أداء اللاعبين وخاصة رمضان صبحي الذي بات من هدافي الفريق".

وأردف طاهر :"رمضان صبحي لم يكن بهذه القدرات التهديفية من قبل، لكن رينيه فايلر نجح في تطويره، وهنا تكمن قيمة المدرب، أتشوق للعمل معه، وسأتحدث معه بالفرنسية وسيكون هذا أمراً جيداً لتسهيل عملية التواصل".

وواصل مهاجم الأهلي الجديد :"تشعر أن رينيه فايلر مدرب الأهلي منذ 5 سنوات، الفريق في حالة رائعة من الانسجام وفهم خطط المدرب وطريقة لعبه، هذا أمر واضح لكل من تابع الفريق في الفترة الأخيرة".