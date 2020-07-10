طاهر: تمنيت الانضمام للأهلي سريعًا لمعاصرة فايلر.. والخطيب سهَّل الصفقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

كشف طاهر محمد طاهر لاعب النادي الأهلي المنتقل حديثاً من صفوف المقاولون العرب عن تمنيه إتمام الصفقة سريعًا حتى يلحق فترة المدرب السويسري رينيه فايلر.

وانتقل طاهر محمد طاهر إلى النادي الأهلي قادمًا من المقاولون العرب لمدة 5 مواسم بداية من الموسم المُقبل، بينما مدد رينيه فايلر عقده لموسم إضافي.

وفي تصريحات لقناة النادي الأهلي قال طاهر: "رغبة فايلر في التعاقد معي حمستني كثيرًا لإتمام الصفقة سريعًا، رغبتي منذ الصغر كانت اللعب للأهلي، لكن طلب فايلر ضمي جعلني أشعر بسعادة أكبر".

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وأضاف طاهر: "رينيه فايلر مدرب كبير ورأيت ما فعله مع النادي الأهلي في الموسم الحالي، ولذلك كانت لدي رغبة كبيرة في أن أكون جزءًا من فريقه واللعب تحت قيادته؛ لأن ذلك سيفيدني كثيرًا".

وتابع مهاجم الأهلي الجديد قائلأً: "المفاوضات كانت صعبة، لكن ما جعلها سهلة في النهاية تدخل محمود الخطيب أسطورة ورمز الكرة المصرية والأفريقية".

وأردف طاهر: "تلقيت مكالمة قصيرة لمدة دقيقة من محمود الخطيب بعد إتمام الصفقة، لكنها كانت دقيقة فارقة في مسيرتي، أخبرني بعظمة الأهلي التي كنت أعرفها بالفعل، لكن هناك كلمات عندما تسمعها من رئيس الأهلي يكون لها معنى أقوى".

وأنهى طاهر قائلاً: "أنا واحد من المعجبين بالنادي الأهلي وجماهيره منذ أن كنت طفلاً، والآن أرتدي قميص الأهلي لاعبًا، وليس مشجعًا، وهو شيء كبير جدًا، أسعى لإسعاد جماهير الأهلي العظيمة المنتشرة في كل العالم".