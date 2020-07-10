فيديو.. الزمالك يحتفل بشعار "نادي القرن الحقيقي" على مبني وزارة الرياضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

بدأ نادي الزمالك في احتفالاته التي أعلن عنها مجلس إدارة النادي الأبيض، باعتبار يوم 9 يوليو احتفالاً للزملكاوية لما أسماه بـ"نادي القرن الحقيقي".

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ضمن احتفالية النادي الأبيض، بينما يتم تشغيل الليزر على مبنى وزارة الشباب والرياضة ليدون على واجهتها كلمات "نادي القرن الحقيقي".

وكان النادي الأهلي أصدر بيانًا خاطب خلاله الشركة المالكة لقناة النادي الأبيض بإيقاف ما أسماه بـ"الاحتفالات الكاذبة"، معتبرًا الاحتفال بلقب نادي القرن المتوج به الأحمر منذ نحو 20 عامًا تعديًا صارخًا على حقوقه الملكية الفكرية والتجارية.