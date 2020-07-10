يونايتد يواصل زحفه نحو المربع الذهبي بثلاثية في أستون فيلا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

واصل فريق مانشستر يونايتد انتصاراته وهذه المرة كان الضحية فريق أستون فيلا الذي سقط بثلاثية نظيفة على أرضه خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي.

وتقدم مانشستر يونايتد في الدقيقة 27 عن طريقه لاعبه برونو فيرنانديز الذي سجل ركلة جزاء بنجاح قبل أن يختم جرينوود الشوط الأول بهدف في الدقيقة 45+5.

وفي الشوط الثاني عزز بول بوجبا من تقدم فريقه بهدف ثالث في الدقيقة 58.

وبهذا الفوز رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى النقطة 58 في المركز الخامس بفارق نقطة عن ليستر سيتي صاحب المركز الرابع، بينما تأزم موقف أستون فيلا الذي يحتل المركز قبل الأخير برصيد 27 نقطة.

وشهدت المباراة مشاركة المحترف المصري في صفوف أستون فيلا محمود حسن تريزيجه أساسياً؛ حيث كاد يُسجل في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول.

وإليكم ملخصاً بأبرز أحداث المباراة:

بدأت المباراة بإظهار لاعبي أستون فيلا نيتهم لخطف هدف مبكر لعل البداية لذلك كانت في الدقيقة الرابعة بتصويبة منأنور الغازي مرت بجوار القائم الأيمن ولكنها لم تُشكل أي خطورة على مرمى دي خيا قبل أن يستحوذ مانشستر نسبياً على الكرة ولكن دون أي فاعلية.

في الدقيقة 23 توقف اللعب كاستراحة لشرب المياه والتقاط الانفاس.

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الدقيقة 25 شهدت أول خطورة فعلية لأستون فيلا عن طريق تريزيجيه الذي سدد كرة من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار قائم دي خيا.

ولكن رد مانشستر يونايتد في الدقيقة التالية بهدف سجله برونو فيرنانديز في الدقيقة 27 من ركلة جزاء حصل عليها عقب عرقتله داخل منطقة الجزاء.

مرت 30 دقيقة ولازال مانشستر يونايتد متقدم بهدف نظيف سجله لاعبه برونو فيرنانديز في الدقيقة 27.

في الدقيقة 33 توقفت المباراة بعد إصابة جون مكجين لاعب أستون فيلا قبل أن تُستأنف مرة أخرى.

وصلنا للدقيقة 45 ولازال مانشستر متقدم بهدف.

الدقيقة 45 +4 جرينوود يُسجل الهدف الثاني لمانشستر يونايتد.

انتهاء الشوط الأول وانتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث الشوط الثاني

وفي الدقيقة 58 سجل بوجبا الهدف الثالث لمانشستر يونايتد.

وصلنا للدقيقة 90 ولازال مانشستر يونايتد متقدماً بثلاثية نظيفة أمام أستون فيلا.