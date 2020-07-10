مرتضى منصور يقرر إعلان مفاجأة الزمالك عبر الموقع الرسمي للنادي

قرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عرض وإذاعة المفاجآه التي وعد بها جماهير القلعة البيضاء على الموقع الرسمي لنادي الزمالك.

وكان من المقرر إعلان المفاجآه عبر قناة نادي الزمالك، إلا أن إعلام المصريين قررت منع إذاعتها تليفزيونياً.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أعلن في وقت سابق، أنه

سيعلن مفاجأة مساء الخميس، ستسعد جماهير القلعة البيضاء.

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وفي سياق آخر، وقع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بروتوكول مع بنك مصر من أجل التعاون في ملف سداد الاشتراكات الجديدة بفرع النادي الرئيسي في شارع جامعة

الدول العربية اعتبارا من أول أغسطس المقبل.

وشمل البروتوكول سداد الأعضاء الجدد لنادي قيمة الاشتراكات عن طريق فروع بنك مصر المنتشرة في جميع أنحاء مصر، وذلك في خطوة من مجلس إدارة النادي لتسهيل كافة الإجراءات على الأعضاء.

وتبلغ قيمة العضويات الجديدة 180 ألف جنيه للمؤهل العالي، و210 ألف جنيه للمؤهل المتوسط، و240 ألف جنيه للأشخاص الذين لا يحملون مؤهل، و80 ألف جنيه للعضويات الإستثنائية.