اخبار الرياضه

إسلام صادق يكشف مخطط الأهلي للتعاقد مع يوسف أوباما

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قال إسلام صادق مُقدم برنامج البريمو إن مسوؤلي الأهلي لديهم رغبه في التعاقد مع يوسف أوباما لاعب نادي الزمالك الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل.

 

وأضاف أن هناك وسطاء تدخلو عن طريق محادثات مباشرة مع لاعب

الفريق الابيض لاقناعه بالانضمام للقلعة الحمراء خلال الفترة القادمة خاصة وانه لم يُجدد عقده الي هذا التوقيت.

 

Advertisements

وفي سياق آخر، أكد إسلام صادق مقدم برنامج البريمو على قناة

"Ten" أن الاتحاد المصري لكرة القدم استلم خطاب من الفيفا بضرورة الإنتهاء من وضع لائحة النظام الأساسي.

 

واشار ان الخطاب تضمن ضرورة طرح اللائحة الجديدة بصيغتها النهائية في موعد قبل نهاية شهر يوليو 2020 مع ضرورة إبلاغ الفيفا بالموعد الذي ستحدده اللجنة الخماسية، ونتيجة التصويت على اللائحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إسلام صادق يكشف مخطط الأهلي للتعاقد مع يوسف أوباما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا