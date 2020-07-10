إسلام صادق يكشف مخطط الأهلي للتعاقد مع يوسف أوباما

قال إسلام صادق مُقدم برنامج البريمو إن مسوؤلي الأهلي لديهم رغبه في التعاقد مع يوسف أوباما لاعب نادي الزمالك الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل.
وأضاف أن هناك وسطاء تدخلو عن طريق محادثات مباشرة مع لاعبالفريق الابيض لاقناعه بالانضمام للقلعة الحمراء خلال الفترة القادمة خاصة وانه لم يُجدد عقده الي هذا التوقيت.
وفي سياق آخر، أكد إسلام صادق مقدم برنامج البريمو على قناة
واشار ان الخطاب تضمن ضرورة طرح اللائحة الجديدة بصيغتها النهائية في موعد قبل نهاية شهر يوليو 2020 مع ضرورة إبلاغ الفيفا بالموعد الذي ستحدده اللجنة الخماسية، ونتيجة التصويت على اللائحة.
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