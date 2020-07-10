إبراهيم سعيد : طاهر محمد لن يلعب أساسياً على حساب رمضان صبحي

يرى إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك الأسبق أن المقابل المالي الذي دفعه الأهلي إلى المقاولون العرب للحصول على خدمات طاهر محمد طاهر، ليس بالمبلغ المبالغ فيه.
وقال هيما فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي اسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "سعر طاهر عادي وليس مبالغا فيه، خصوصا أنأسعار اللاعبين أصبحت في هذه المنطقة".
وأكمل: "صلاح محسن انتقل إلى الأهلي مقابل 40 مليون جنيه".
وعن قدرة طاهر في حجز مكانة أساسية بتشكيل الأهلي، قال: "سيكون ذلك الأمر صعبا نظرا لوجود أكثر من لاعب في نفس مركزه مثلحسين الشحات وكهربا ورمضان صبحي".
وأضاف: "طاهر محمد طاهر لن يلعب أساسيا على رمضان صبحي"
يرى إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك الأسبق أن مصطفى محمد مهاجم الزمالك يمثل قوة كبيرة للفريق الأبيض.
وقال هيما فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي اسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "هجوم الزمالك سيعاني كثيرا إذا غاب عنه مصطفى محمد".
وأكمل: "لا يجوز مقارنة مصطفى محمد بمروان محسن مهاجم الأهلي".
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