قال إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك السابق إن مروان محسن مهاجم الأهلي، ليس هو مهاجم مصر الأول كما يردد البعض.
وأضاف هيما فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي اسلام صادق ، المذاع على قناة "Ten": "مروان محسن محظوظ لأنه حتى الآن يلعبفي الأهلي".
وأكمل: "لو كنت مسئولا في الأهلي كنت استغنيت عن مروان من فترة طويلة".
وأوضح: "إذا جدد الأهلي عقد مروان محسن سيكون ذلك لعدم وجود مهاجمين أخرين يمكن للأحمر أن يضمهم".
وأتم هيما: "مروان محسن يفتقد لقدرات مهاجم الأهلي".
يرى إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك الأسبق أن مصطفى محمد مهاجم الزمالك يمثل قوة كبيرة للفريق الأبيض.
وقال هيما فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي اسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "هجوم الزمالك سيعاني كثيرا إذا غاب عنه مصطفى محمد".
وأكمل: "لا يجوز مقارنة مصطفى محمد بمروان محسن مهاجم الأهلي".
كانت هذه تفاصيل خبر إبراهيم سعيد : مروان محسن ليس مهاجم مصر الأول ولا يجوز مقارنته مع مصطفى محمد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.