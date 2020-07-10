أحمد سليمان : التاريخ يؤكد أن الزمالك صاحب لقب نادي القرن الإفريقي

علق أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك سابقا، على قضية نادي القرن بين الأهلي والزمالك.



وأكد عصام الحضري في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الجوهري - الله يرحمه - قال الزمالك بطل أبطال إفريقيا".

وتابع: "الأهلي حصل على بطولات عديدة ولكن الزمالك الأحق بلقب نادي القرن لأنه الأكثر تتويجا بالبطولات الإفريقية".

وأشار: "الزمالك لو قدم مستندات محترمة سيفوز الزمالك بلقب نادي القرن، وندرس تشكيل لجنة لاستعادة اللقب والحصول عليه".

وقال أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك سابقا، إن السوشيال ميديا وراء اختيار حسام البدري، مديرا فنيا لمنتخب مصر.

وأكد عصام الحضري في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "كان هناك انقسام بين الإعلام والسوشيال ميديا وأعضاء اتحاد الكرة حول اختيار المدير الفني لمنتخب مصر".

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وأوضح: "الدليل على كلامي أن اتحاد الكرة اتصلوا بإيهاب جلال وطلبوه من المصىري ولكن السوشيال ميديا تسببت في التراجع عن

ذلك القرار واختيار حسام البدري".

وتابع: "الدليل على كلامي أن حسام البدري انتقدوه من اول مباراة دون الانتظار عليه واعطاؤه الفرصة".

قال أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك سابقا، إن عصام الحضري كان يستحق التواجد في جهاز حسام البدري

وأكد عصام الحضري في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "عصام الحضري مدرب حراس جيد وتاريخه يؤهله للعمل في جهاز حسام البدري".

وتابع: "أحمد حسن حصل على فرصته مع المنتخب الأولمبي والجميع حصل على فرصته والحضري كذلك يستحق".

وأتم: "الجهاز الفني للمنتخب يتم اختياره من قبل مسئولي اتحاد الكرة وخاصة جهاز حسام البدري".