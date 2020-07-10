الأهلي يقلص صلاحيات سيد عبدالحفيظ الإدارية.. وينقل ملف تجديد اللاعبين لأمير توفيق

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي والمسئول عن ملف الكرة بالقلعة الحمراء، قرر تقليص صلاحيات سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "سيد عبدالحفيظ ارتكب خطأ كبيرا بفسخ عقد سعد سمير مدافع الفريق دون الحصول على توقيعه على عقد جديد".

وأوضح: "بعدما قام سيد عبدالحفيظ رفع اللاعب من القائمة، تم

إخطار اللاعب بأنه أصبح حرا ويحق له التوقيع مع أي نادي مجانا".

Advertisements

وتابع: "بعدما علم الخطيب بذلك، استاء تماما وقرر فورا بالإتفاق مع لجنة تخطيط الكرة بالنادي على نقل ملف تجديد عقود اللاعبين، الى أمير توفيق".

وفي سياق أخر، أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، توقيع طاهر محمد طاهر، مهاجم المقاولون العرب،

للأهلي لمدة خمس سنوات قادمة، بعد موافقة ناديه وإنهاء الإجراءات اللازمة.



وأكد مدير التعاقدات سعادة اللاعب بارتداء الفانلة الحمراء وإيجابيته الواضحة في عملية التفاوض، وتنازل عن 3 ملايين جنيه من مستحقاته المالية لنادي المقاولون العرب، لتحقيق رغبته باللعب للأهلي، وهذا شيء يحسب له.

وأضاف أن العلاقات الوطيدة مع المقاولون العرب كان لها دور كبير في إتمام الصفقة، خاصة بعد اللقاءات الطيبة التي جرت بين محمود الخطيب، رئيس النادي، والمهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، والتي جرى خلالها الاتفاق على كافة الأمور.