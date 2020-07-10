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توني أوليفيرا : أبوتريكة لا يقل عن زين الدين زيدان .. وجوزيه نجح مع الأهلي بسبب اللاعبين

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قال توني أوليفيرا، المدير الفني لفريق النادي الأهلي

سابقا، إن البرتغالي مانويل جوزيه، مدرب الأهلي سابقا، نجح مع الفريق طوال فترته بسبب خامة لاعبي الأهلي وقتها.


وقال أوليفيرا في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "كان هناك عدد كبير من اللاعبين الجيدين وأبو تريكة لا يقل عن زين الدين زيدان".

 

تحدث توني أوليفيرا، المدير الفني لفريق النادي الأهلي

سابقا، عن قضية نادي القرن ورأيه في موقف نادي الزمالك.


وقال أوليفيرا في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "من وجهة نظري الأهلي نادي القرن وهذا ما يثبته ويؤكده التاريخ، فأنا دربت الأهلي ومن الطبيعي أتحدث عنه بشكل جيد".

 

وأوضح: "فمثلا لو تحدثت مع فيريرا سيقول أن الزمالك

هو نادي القرن لأنه درب الزمالك".

 

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تحدث توني أوليفيرا، المدير الفني لفريق النادي الأهلي

سابقا، عن أفضل لاعبي الأهلي في الوقت الذي تولى مهمة تدريب الفريق.

 

وقال أوليفيرا في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "أفضل اللاعبين عصام الحضري ووائل جمعة وحسام غالي لكنه لم يلحقه سوى في النهاية".

 

وأوضح: "أما سيد عبدالحفيظ كان مشكلته في طريقته وعقليته في الملعب".

 

وتابع: "أما الكابتن ثابت البطل كان إداري عظيم للغاية وكان مريحا كثيرا في العمل".

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