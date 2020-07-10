الزمالك يتعاقد مع خالد وليد نجم منتخب الشباب لليد

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى

منصور في التعاقد مع خالد وليد لاعب فريق هليوبوليس وقائد المنتخب الوطني المصري للشباب لكرة اليد لمدة ٤ مواسم قادمة.

وانهى مجلس الإدارة التعاقد مع قائد منتخب الشباب صاحب الـ22 عاما، من أجل تدعيم خط دفاع فريق اليد، حيث كان خالد وليد واحداً من أفضل العناصر الشابة بمنتخب الشباب الذي حقق برونزية كأس العالم وبطولة أفريقيا لكرة اليد.

وحرص أحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على توجيه الشكر لعمرو السنباطي رئيس نادي هليوبوليس، بعد إتمام الصفقة في ظل التعاون المستمر بين الناديين.

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ومن المقرر أن ينضم خالد وليد إلى التدريبات الجماعية لفريق كرة اليد بالنادي خلال الفترة المقبلة، بعد إتمام التعاقد بشكل رسمي مع نادي هليوبوليس.

وفي سياق آخر وقع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى

منصور بروتوكول مع بنك مصر من اجل التعاون في ملف سداد الاشتراكات الجديدة بفرع النادي الرئيسي في شارع جامعة الدول العربية اعتبارا من أول أغسطس المقبل.

وشمل البروتوكول سداد الأعضاء الجدد لنادي قيمة الاشتراكات عن طريق فروع بنك مصر المنتشرة في جميع أنحاء مصر، وذلك في خطوة من مجلس إدارة النادي لتسهيل كافة الإجراءات على الأعضاء. وتبلغ قيمة العضويات الجديدة 180 ألف جنية للمؤهل العالي، و210 ألف جنية للمؤهل المتوسط، و240 ألف جنيه للأشخاص الذين لا يحملون مؤهل، و80 ألف جنيه للعضويات الإستثنائية.