فيرونا يوجه ضربة موجعة لأحلام الإنتر في العودة لمنافسة يوفنتوس

واصل الإنتر ابتعاده عن سباق المنافسة على لقب الدوري الايطالي هذا الموسم، بعدما وجه له مضيفه فيرونا ضربة موجعة بالتعادل 2-2، فى المباراة التي جمعتهم مساء اليوم الخميس 9 يوليو 2020، فى المرحلة الـ31 من المسابقة.

ودخل الـ”نيراتزوري” الى اللقاء مطالبا بالفوز بعد أن خسر مركزه الثالث موقتا إثر فوز أتالانتا المتألق على سمبدوريا الاربعاء، الا انه فشل في الحفاظ على تقدمه ليبقى رابعا برصيد 65 نقطة بفارق نقطة عن أتالانتا وثلاث عن لاتسيو الثاني.

وخاض النادي الشمالي المباراة بعد خسارة مخيبة 1-2 على ارضه في المرحلة السابقة أمام بولونيا، الا انه اكتفى بالتعادل الثاني بعد العودة من التوقف الذي فرضه “كوفيد-19″، مقابل ثلاثة انتصارات وهزيمة في ست مباريات.

وأجرى المدرب أنطونيو كونتي عدة تغييرات على التشكيلة التي خسرت أمام بولونيا حيث أشرك التشيلي اليكسيس سانشيز والاسباني بورخا فاليرو بدلا من الارجنتيني لاوتارو مارتينيز والدنماركي كريستيان اريكسن في خط المقدمة.

كما غاب اليساندرو باستوني عن خط الدفاع إثر طرده في المباراة السابقة وشارك الاوروجوياني المخضرم دييجو جودين أساسيا.

وافتتح فيرونا التسجيل باكرا في الدقيقة الثانية بعدما وصلت كرة طويلة من فيديريكو ديماركو الى الصربي داركو لازوفيتش على الرواق الايسر، انطلق بها الى داخل المنطقة متجاوزا المدافع السلوفاكي ميلان شكرينيار قبل أن يضع الكرة في شباك الحارس السلوفيني سمير هاندانوفيتش من زاوية ضيقة.

واصل فيرونا تهديد مرمى الضيوف وناب القائم عن الحارس لتسديدة البرتغالي ميجيل فيلوزو (19)، قبل أن تمر كرة ديماركو بجانب المرمى (20).

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رفع بعدها انتر ايقاعه وتصدى الحارس ماركو سيلفستري لكرة روبترو جاليارديني (26) وأخرى لسانشيز من ضربة حرة (30)، قبل أن تمر تسديدة الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش بجانب القائم (35).

وعادل انتر النتيجة بعد لعبة جماعية مميزة وصلت على إثرها الكرة الى البليجيكي روميلو لوكاكو داخل منطقة الجزاء، فالتف حول نفسه وسدد الكرة في القائم قبل أن تتهيأ أمام كاندريفا الذي وضعها إلى يسار سيلفستري (49).

وسجل انتر هدف التقدم عندما حاول كاندريفا التمرير الى لوكاكو في منتصف المنطقة، الا ان كرته ارتطمت بصدر ديماركو وحوّلت مسارها نحو المرمى (55).

وسجل فيلوزو هدف التعادل عندما توغل الكوسوفي أمير رحماني الى داخل المنطقة ومرر الى البرتغالي الذي وضع الكرة إلى يمين الحارس (86).

وبقي إنتر، الذي أخفق في الفوز للمباراة الثانية على التوالي في البطولة، في المركز الرابع بترتيب الدوري الايطالي، برصيد 65 نقطة، بفارق عشر نقاط خلف يوفنتوس (المتصدر)، قبل سبع مراحل على نهاية البطولة.

في المقابل، ارتفع رصيد فيرونا، الذي حقق انتصارا وحيدا في مبارياته الخمس الأخيرة بالبطولة، إلى 43 نقطة في المركز التاسع.

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