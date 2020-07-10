نقدم لكم أهداف مباراة الانتر وفيرونا فى الدوري الايطالي، ضمن مباريات اليوم الخميس 9 يوليو 2020، فى إطار منافسات الجولة الـ31 من الدوري الايطالي “سيريا آ”.
وواصل إنتر ابتعاده عن سباق المنافسة على لقب الدوري الايطالي هذا الموسم، بعدما سقط في فخ التعادل 2 / 2 مع مضيفه فيرونا.
وبقي إنتر، الذي أخفق في الفوز للمباراة الثانية على التوالي في البطولة، في المركز الرابع بترتيب المسابقة، برصيد 65 نقطة، بفارق عشر نقاط خلف يوفنتوس (المتصدر)، قبل سبع مراحل على نهاية البطولة.
في المقابل، ارتفع رصيد فيرونا، الذي حقق انتصارا وحيدا في مبارياته الخمس الأخيرة بالبطولة، إلى 43 نقطة في المركز التاسع.
وتقدم فيرونا بهدف مباغت ومبكر عبر لاعبه داركو لازوفيتش في الدقيقة الثانية، لكن إنتر تعادل في الدقيقة 49 عن طريق أنتونيو كاندريفا.
وجاء الهدف الثاني لإنتر عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل فيديريكو ديماركو لاعب فيرونا هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 55، غير أن ميجيل فيلوسو أحرز هدف التعادل القاتل لفيرونا في الدقيقة 86.
إليكم أهداف مباراة الانتر وفيرونا فى الدوري الايطالي
هدف فيرونا 1-0
هدف التعادل للانتر 1-1
هدف الانتر الثاني 2-1
هدف فيرونا الثاني 2-2
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