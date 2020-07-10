مانشستر يونايتد يتابع انتصاراته في الدوري الانجليزي بقيادة برونو، ويُعقد مأمورية أستون فيلا

تابع مانشستر يونايتد انتصاراته بقيادة البرتغالي المتألق “برونو فيرنانديز” بعد تغلبه على مضيفه استون فيلا بثلاثية نظيفة، فى المباراة التي جمعتهم مساء اليوم الخميس 9 يوليو 2020 على ملعب “فيلا بارك”، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الانجليزي الممتاز.

وافتتح برونو فيرنانديز التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 27 من ركلة جزاء، ليواصل هوايته في هز الشباك للمباراة الثالثة على التوالي في البطولة.

وأضاف ماسون جرينوود الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، في حين تكفل النجم الفرنسي الدولي بول بوجبا بإحراز الهدف الثالث من ضربة ركنية في الدقيقة 58 والذي قام بتنفيذها برونو فيرنانديز.

وواصل برونو فيرنانديز تألقه مع الشياطين الحمر، ليصل فى مباراة اليوم الى الهدف السابع له فى الدوري الانجليزي، وقام بصناعة ست تمريرات حاسمة.

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وارتفع رصيد مانشستر يونايتد، الذي حقق فوزه الرابع على التوالي في البطولة، إلى 58 نقطة في المركز الخامس، مبتعدا بفارق نقطة وحيدة خلف تشيلسي، صاحب المركز الرابع، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

في المقابل، تجمد رصيد استون فيلا، الذي تلقى خسارته الثامنة في لقاءاته العشرة الأخيرة بالبطولة، عند 27 نقطة في المركز قبل الأخير، ليزداد موقفه تعقيدا في ظل صراعه للهروب من شبح الهبوط لدوري الدرجة الأولى (دوري البطولة).

واصبح يونايتد اول فريق في تاريخ الدوري الانجليزي الحديث يحرز اربعة انتصارات متتالية بفارق ثلاثة أهداف او اكثر (3-صفر على شيفيلد وبرايتون وفيلا، 5-2 على بورنموث)، علما ان آخر فريق حقق هذا الانجاز في النظام القديم للدوري كان ليفربول في اكتوبر 1987.

وعبّر بوجبا عن سعادته لتسجيل هدفه الاول هذا الموسم “نحن سعداء من انفسنا، مانشستر فريق كبير ونريد رفع مستوانا دوما، يجب ان نبقي اقدامنا دوما على الارض.،يجب ان نتابع العمل”.

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