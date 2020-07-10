نقدم لكم أهداف مباراة مانشستر يونايتد واستون فيلا في الدوري الانجليزي، ضمن أهم مباريات اليوم الخميس 9 يوليو 2020 في الجولة الـ 34، بالدوري الإنجليزي الممتاز.

نُقلت مباراة “مانشستر يونايتد واستون فيلا” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق التونسي “نوفل الباشي”، كما نُقلت على قناة سكاي سبورت بريميرليج، وقناة زيجو سبورت الهولندية، على ملعب “فيلا بارك”.

وتابع مانشستر يونايتد انتصاراته بقيادة البرتغالي المتألق “برونو فيرنانديز” بعد تغلبه على مضيفه استون فيلا بثلاثية نظيفة.

وافتتح برونو فيرنانديز التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 27 من ركلة جزاء، ليواصل هوايته في هز الشباك للمباراة الثالثة على التوالي في البطولة.

وأضاف ماسون جرينوود الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، في حين تكفل النجم الفرنسي الدولي بول بوجبا بإحراز الهدف الثالث من ضربة ركنية في الدقيقة 58 والذي قام بتنفيذها برونو فيرنانديز.

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إليكم أهداف مباراة مانشستر يونايتد واستون فيلا في الدوري الانجليزي

هدف مانشستر يونايتد “برونو فيرنانديز” 1-0

هدف ثان لمانشستر يونايتد “جرينوود” 2-0

الهدف الثالث لليونايتد “بوجبا” 3-0

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