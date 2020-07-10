ملخص مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الانجليزي “برونو يوزع الهدايا..وبوجبا يُهدف”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص شامل لأحداث مباراة “مانشستر يونايتد واستون فيلا” في قمة مباريات اليوم الخميس 9 يوليو 2020 ضمن الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

نقلت مباراة “مانشستر يونايتد واستون فيلا” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق التونسي “نوفل الباشي”، كما نقلت على قناة سكاي سبورت بريميرليج، وقناة زيجو سبورت الهولندية.

انطلق اللقاء في تمام الساعة 19:15 بتوقيت جرينتش، 21:15 بتوقيت مصر، 22:15 بتوقيت السعودية، على ملعب استون فيلا “فيلا بارك”.

وتمكن مانشستر يونايتد من الفوز بنتيجة 0-3 والاحتفاظ بالمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة، ليصبح على بُعد نقطة واحدة من “ليستر سيتي” صاحب المركز الرابع، والذي فقد المركز الثالث لصالح “تشيلسي” بعدما سقط في فخ التعادل مع “آرسنال” يوم الثلاثاء الماضي.

وأفلت مانشستر يونايتد من هدف مُبكر بتسديدة من المصري محمود تريزيجيه ارتدت من القائم الأيسر، ليحتسب بعدها الحكم “جوناثان موس” ركلة جزاء مشكوك في صحتها للاعب الوسط الدولي البرتغالي برونو فيرنانديز الذي ترجمها لهدف عند الدقيقة 27.

وقبل نهاية الوقت المحتسب بدل من ضائع، سجل ماسون جرينوود الهدف الثاني لمانشستر يونايتد من تصويبة صاروخية بسرعة 94 كيلومتر في الساعة، بعد تلقيه تمريرة من برونو فيرنانديز.

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وببداية الشوط الثاني رفع برونو فيرنانديز رصيد تمريراته الحاسمة إلى 8 منذ مجيئه من سبورتينج لشبونة، عندما مرر كرة جميلة نحو بول بوجبا ليطلق الأخير تسديدة مقوسة بالقدم اليمنى سكنت الزاوية اليسرى للحارس رينا.

وفي الدقائق الأخيرة من اللقاء تصدى رينا لتسديدة من ماركوس راشفورد الذي بحث عن الهدف الرابع، وقبله بعدة دقائق تصدت العارضة لهدف من مارسيال.

مانشستر يونايتد 3-0 أستون فيلا

????️ملعب فيلا بارك (استون فيلا)

????الدوري الانجليزي (الجولة الـ 34)

انتهت

ملخص مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الانجليزي

????????‍???? سيكون معكم في هذا الوصف التفصيلي للمباراة “محمود ماهر“

???? ⬜️ تشكيلة أستون فيلا: بيبي رينا – تايلور – مينجز – هاوس – كونسا – أنور غازي – محمود تريزيجيه – مكجين – لويز – جريليش – ساماتا.

بيبي رينا – تايلور – مينجز – هاوس – كونسا – أنور غازي – محمود تريزيجيه – مكجين – لويز – جريليش – ساماتا. ???? ⬜️ تشكيلة مانشستر يونايتد: دي خيا – وان بيساكا – لوك شو – فيكتور ليندلوف – هاري ماجواير – بول بوجبا – ماتيتش – برونو فيرنانديز – ماسون جرينوود – أنتوني مارسيال – ماركوس راشفورد.

دي خيا – وان بيساكا – لوك شو – فيكتور ليندلوف – هاري ماجواير – بول بوجبا – ماتيتش – برونو فيرنانديز – ماسون جرينوود – أنتوني مارسيال – ماركوس راشفورد. ????‍♂️ يُدير هذا اللقاء الحكم الانجليزي “جوناثان موس”.

????‍♂️ أدار جوناثان موس 5 مباريات لفريق مانشستر يونايتد هذا الموسم.

????‍♂️ أول مباراة أدارها جوناثان موس للشياطين الحمر انتهت بالتعادل 1-1 أمام ولفرهامبتون بالجولة الثانية من البريميرليج، المباراة الثانية انتهت بفوز مانشستر يونايتد 3-1 أمام برايتون بالجولة 12، المباراة الثالثة انتهت بخسارة مانشستر يونايتد 2-0 أمام بيرنلي على ملعب أولد ترافورد في الجولة 24، وفي الجولة 30 تعادل مانشستر يونايتد مع توتنهام 1-1، أما المباراة الخامسة فقد كانت أمام نوريتش سيتي في ربع نهائي كأس الاتحاد الانجليزي وفاز اليونايتد 1-2.

1″ ???? صافرة بداية المباراة..

1″ صوت الجمهور الافتراضي مطبق في هذا اللقاء..

3″ أووووه..تمريرة جميلة من برونو فيرنانديز داخل منطقة الجزاء نحو ماسون جرينوود الذي يفشل في استلام الكرة ليسقط على الأرض للمطالبة بركلة جزاء..والحكم لا يقول اي شيء..

13″ بوجبا مرر عرضية في ارتفاع قاتل لدفاع أستون فيلا كادت تصل إلى مارسيال، لكن تدخل مينجس في اللحظة الأخيرة أنقذ الموقف.

14″ لاعبو دفاع مانشستر يونايتد يتبادلون الكرات فيما بينهم بسهولة دون ضغط قوي من لاعبي أستون فيلا .. الخروج بالكرة من الخلف يبدو سهل للغاية على لاعبي اليونايتد مع عودة ماتيتش إلى الخلف لمساعدة ماجواير وليندلوف.

16″ تركيز اللعب سواء من مانشستر يونايتد أو من أستون فيلا ناحية وان بيساكا.. كل محاولات الفيلانس للهجوم من هناك بقيادة جريلش وتريزيجيه وتايلور ..

18″ ???? أوووووووووه…رأسية من دوجلاس لويز داخل منطقة الجزاء تصطدم في ظهر بيساكا لتخرج لركنية..

18″ ???? بوووووووم…كونسا يمرر عرضية من أقصى اليمين إلى القائم البعيد قابلها جريلش بتسديدة من لمسة واحدة فوق العارضة ذهبت في المدرجات.. أين ذهب بيساكا في تلك اللقطة؟؟

20″ أستون فيلا الطرف الأفضل في أول 20 دقيقة.. يلعب برغبة كبيرة في التسجيل..

22″ ???? وقت مستقطع.. اللاعبون يشربون القليل من الماء

25″ ???????? ???? أووووووووف!!! تصويبة رائعة بباطن القدم من محمود تريزيجيه ترتطم في القائم الأيسر وتخرج خارج الملعب.. يا له من سوء طالع لنجم منتخب مصر! أستون فيلا يُبرهن على خطورته بهذه الفرصة .

27″ ???? أوووووووووه…على عكس سير المباراة !! ركلة جزاء صحيحة لفريق مانشستر يونايتد ، تحصل عليها “برونو فيرنانديز” بعد تعرضه للعرقلة من كونسا داخل المنطقة.

28″ ⚽️ جووووووووووووووووووووول…برونو فيرنانديز يسجل هدف التقدم من ركلة جزاء ناجحة.. وضع بيبي رينا في الزاوية اليسرى ، وركن الكرة في الزاوية اليمنى.. يا لك من لاعب يا برونو!

35″ أنتوني مارسياااااااال..تسديدة مقوسة بباطن القدم ضعيفة جدًا من على خط ال18 تجد يد الحارس رينا.

37″ جرينووووووووود…تصويبة روعة بالقدم اليسرى للاعب الانجليزي الشاب من على خط ال18 من عمق دفاع استون فيلا، يتصدى لها رينا ببراعة بعد الارتماء على الزاوية اليسرى..

39″ مانشستر يونايتد الطرف الأخطر على مدار العشر دقائق الماضية.

40″ تشعر وكأن أستون فيلا خرج من اللقاء تمامًا بعد الكرة التي ارتطمت في القائم الأيسر لمحمود تريزيجيه.

40″ ???? بطاقة صفراء للظهير الأيمن لمانشستر يونايتد وان بيساكا.

45″ أربع دقائق كوقت بدل من ضائع ..

45+3″ ???? بطاقة صفراء للاعب وسط مانشستر يونايتد نيمانيا ماتيتش.

45+4″ ⚽️ جووووووووووووووووول…الهدف الثاني لفريق مانشستر يونايتد من هجمة مضادة قادها أنتوني مارسيال من قبل وسط الملعب حين قص الكرة من أحد لاعبي أستون فيلا ليمهد الكرة أمام جرينوود الذي صوب قذيفة صاااااااااروخية من 19 ياردة بالقدم اليمنى سكنت في الزاوية اليسرى بصورة رهيبة!!

45+5″ يا لها من صدمة.. صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم اليونايتد 2-0.. هجمات مركزة للغاية من الشياطين.

45″ صافرة بداية الشوط الثاني..

47″ مخرج المباراة يركز الكاميرا على الحكم جوناثان موس..يبدو أنه يلومه على احتساب ركلة الجزاء لبرونو فيرنانديز .. كانت لقطة مثيرة للجدل!

49″ كرة الهدف الثالث تضيع من مانشستر يونايتد على وان بيساكا.

55″ محمود تريزيجيه يُمهد كرة جميلة خارج منطقة جزاء مانشستر يونايتد نحو “مينجز” الذي سدد بلمسة واحدة قوية جدًا، لكنها ذهبت في منتصف المرمى ليمسك بها دي خيا بسهولة.

56″ هدف ملغي لماركوس راشفورد بسبب تسلل بوجبا لحظة تسديد راشفورد من خارج المنطقة ..

52″ ???? بطاقة صفراء لمدافع استون فيلا “كونسا” ..

58″ ⚽️ جووووووووووووووووول…برونو فيرنانديز يمرر إلى بوجبا،، والفرنسي يصووووووب بباطن القدم اليمنى على أقصى يسار بيبي رينا الذي لم يشاهد لحظة تسديد بوجبا للكرة بسبب كثرة اللاعبين أمامه.

58″ ???? ثلاث تغييرات دفعة واحدة لمدرب استون فيلا بنزول “هوريهان وناكامبا ودافيز” بدلاً من أنور الغازي ومكجين وساماتا.

61″ بوووووووووم…مارسيال يصوب كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء ترتطم في العارضة.. مارسيال كان قد حصل على تمريرة بينية مذهلة من برونو فيرنانديز داخل صندوق العمليات جعلته في شبه انفراد..

66″ ???? تغيير مزدوح لمانشستر يونايتد بنزول “مكتوميناي وويليامز” بدلاً من نيمانيا ماتيتش ووان بيساكا.

71″ ???? التغيير الثالث في صفوف مانشستر يونايتد .. خروج برونو فيرنانديز ونزول فريد.

79″ ???? التغيير الرابع لمانشستر يونايتد بنزول إيجالو بدلاً من مارسيال.

79″ ???? التغيير الخامس لمانشستر يونايتد بنزول دانييل جيمس بدلاً من ماسون جرينوود.

81″ ???? بطاقة صفراء للاعب أستون فيلا ناكامبا.

84″ ???? التغيير الرابع لأستون فيلا بنزول “فاسيليف” بدلاً من لويز.

87″ ????بطاقة صفراء لفريد.

90″ أوووووووه…رينا ينقذ إنفراد صريح بإبعاد تسديدة بقدمه اليمنى للاعب ماركوس راشفورد!

92″ صافرة نهاية اللقاء بفوز مان يونايتد 3-0.

فرص استون فيلا في البقاء ضمن أندية البريميرليج تتعقد بعد تجمده في المركز قبل الأخير في الجدول برصيد 27 نقطة بفارق 4 نقاط عن واتفورد الذي فاز في هذه الجولة أمام نوريتش.

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