عاجل | تشكيلة مانشستر يونايتد الأساسية أمام أستون فيلا “بيساكا يواجه تريزيجيه”

أعلن المدرب النرويجي “أولي جونار سولشاير” تشكيلة مانشستر يونايتد الأساسية أمام أستون فيلا، في المباراة المقرر لها مساء اليوم الخميس على ملعب فيلا بارك ضمن الجولة 34 من الدوري الانجليزي الممتاز.

وضمت تشكيلة مانشستر يونايتد الأساسية الثلاثي “أنتوني مارسيال وماسون جرينوود وماركوس راشفورد” في الخط الأمامي، ومن خلفهم صانع الألعاب الدولي البرتغالي “برونو فيرنانديز” الذي يُعد أفضل صانع ألعاب في البريميرليج منذ شهر فبراير حتى الآن.

وسيصطدم الظهير الأيمن الدولي الانجليزي “وان بيساكا” بالنجم المصري “محمود تريزيجيه” الذي سيلعب على الرواق الأيسر من الملعب، بينما سيلعب النجم المغربي الهولندي “أنور غازي” في الرواق الأيمن لفريق الفيلانس.

وخرج كل من فيل جونز وماركوس روخو وتونزيبي من خطط مدرب مانشستر يونايتد في هذا اللقاء بداعي الإصابة، بينما سيغيب خمسة لاعبين عن تشكيلة أستون فيلا هم “إنجيلس وهيتون وكالينيتش وتارجيت وويسلي”.

والتالي تشكيلة مانشستر يونايتد الأساسية

دي خيا

وان بيساكا – لوك شو – فيكتور ليندلوف – هاري ماجواير

بول بوجبا – ماتيتش – برونو فيرنانديز

Advertisements

ماسون جرينوود – أنتوني مارسيال – ماركوس راشفورد

والتالي تشكيلة أستون فيلا الأساسية

بيبي رينا

تايلور – مينجز – هاوس – كونسا

أنور غازي – محمود تريزيجيه – مكجين – لويز

جريليش

ساماتا