بث مباشر | شاهد مانشستر يونايتد واستون فيلا في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو لمباراة “مانشستر يونايتد واستون فيلا” ضمن أهم مباريات اليوم الخميس 9-7-2020 في الجولة الـ 34، بالدوري الإنجليزي “البريميرليج”.

تنقل مباراة “مانشستر يونايتد واستون فيلا” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق التونسي “نوفل الباشي”، كما تنقل على قناة سكاي سبورت بريميرليج.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:15 بتوقيت جرينتش، 21:15 بتوقيت مصر، 22:15 بتوقيت السعودية، على ملعب استون فيلا “فيلا بارك”.

يحتل “مانشستر يونايتد” المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الرابع “ليستر سيتي” الذي فقد المركز الثالث لصالح “تشيلسي” بعدما وقع في فخ التعادل مع “آرسنال” يوم الثلاثاء الماضي.

وسيسعى مانشستر يونايتد إلى تحقيق الفوز على “استون فيلا”، من أجل تقليص الفارق بينه وبين ليستر سيتي إلى نقطة واحدة قبل 4 جولات من نهاية الموسم الحالي، ليقترب اكثر من اي وقت مضى من الصعود إلى المركز الرابع والمؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.

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بينما ينافس “استون فيلا” على النجاة من الهبوط إلى الدوري الانجليزي الدرجة الأولى “تشامبيونشيب”، حيث يحتل المركز الـ 18 برصيد 27 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن “واتفورد” الذي على “نوريتش سيتي” يوم الثلاثاء الماضي ايضًا.

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