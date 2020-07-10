بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد واستون فيلا في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “مانشستر يونايتد واستون فيلا” ضمن أهم مباريات اليوم الخميس 9 يوليو 2020 في الجولة الـ 34، بالدوري الإنجليزي الممتاز.

تنقل مباراة “مانشستر يونايتد واستون فيلا” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق التونسي “نوفل الباشي”، كما تنقل على قناة سكاي سبورت بريميرليج، وقناة زيجو سبورت الهولندية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:15 بتوقيت جرينتش، 21:15 بتوقيت مصر، 22:15 بتوقيت السعودية، على ملعب استون فيلا “فيلا بارك”.

يحتل “مانشستر يونايتد” المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الرابع “ليستر سيتي” الذي فقد المركز الثالث لصالح “تشيلسي” بعدما وقع في فخ التعادل مع “آرسنال” يوم الثلاثاء الماضي.

وسيسعى مانشستر يونايتد إلى تحقيق الفوز على “استون فيلا”، من أجل تقليص الفارق بينه وبين ليستر سيتي إلى نقطة واحدة قبل 4 جولات من نهاية الموسم الحالي، ليقترب اكثر من اي وقت مضى من الصعود إلى المركز الرابع والمؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.

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بينما ينافس “استون فيلا” على النجاة من الهبوط إلى الدوري الانجليزي الدرجة الأولى “تشامبيونشيب”، حيث يحتل المركز الـ 18 برصيد 27 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن “واتفورد” الذي على “نوريتش سيتي” يوم الثلاثاء الماضي ايضًا.

يذكر ان اخر مواجهة بين “مانشستر يونايتد واستون فيلا” في البريميرليج انتهت بالتعادل الايجابي بهدفين لمثلهما، في المباراة التي أقيمت على ملعب “أولد ترافورد” يوم 1 ديسمبر 2019.

مانشستر يونايتد 3-0 أستون فيلا

????️ملعب فيلا بارك (استون فيلا)

????الدوري الانجليزي (الجولة الـ 34)

انتهت

بث مباشر مانشستر يونايتد وأستون فيلا لحظة بلحظة

???? أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة اليونايتد والفيلانس في الجولة 34 من البريميرليج.

????????‍???? سيكون معكم في هذا الوصف التفصيلي للمباراة “محمود ماهر“

كل ما عليك فعله هو تحديث هذه الصفحة كل 60 ثانية فقط ليصلك كل ما هو جديد عن اللقاء.

???? ⬜️ تشكيلة أستون فيلا: بيبي رينا – تايلور – مينجز – هاوس – كونسا – أنور غازي – محمود تريزيجيه – مكجين – لويز – جريليش – ساماتا.

بيبي رينا – تايلور – مينجز – هاوس – كونسا – أنور غازي – محمود تريزيجيه – مكجين – لويز – جريليش – ساماتا. ???? ⬜️ تشكيلة مانشستر يونايتد: دي خيا – وان بيساكا – لوك شو – فيكتور ليندلوف – هاري ماجواير – بول بوجبا – ماتيتش – برونو فيرنانديز – ماسون جرينوود – أنتوني مارسيال – ماركوس راشفورد.

دي خيا – وان بيساكا – لوك شو – فيكتور ليندلوف – هاري ماجواير – بول بوجبا – ماتيتش – برونو فيرنانديز – ماسون جرينوود – أنتوني مارسيال – ماركوس راشفورد. ????‍♂️ يُدير هذا اللقاء الحكم الانجليزي “جوناثان موس”.

????‍♂️ أدار جوناثان موس 5 مباريات لفريق مانشستر يونايتد هذا الموسم.

????‍♂️ أول مباراة أدارها جوناثان موس للشياطين الحمر انتهت بالتعادل 1-1 أمام ولفرهامبتون بالجولة الثانية من البريميرليج، المباراة الثانية انتهت بفوز مانشستر يونايتد 3-1 أمام برايتون بالجولة 12، المباراة الثالثة انتهت بخسارة مانشستر يونايتد 2-0 أمام بيرنلي على ملعب أولد ترافورد في الجولة 24، وفي الجولة 30 تعادل مانشستر يونايتد مع توتنهام 1-1، أما المباراة الخامسة فقد كانت أمام نوريتش سيتي في ربع نهائي كأس الاتحاد الانجليزي وفاز اليونايتد 1-2.

1″ ???? صافرة بداية المباراة..

1″ صوت الجمهور الافتراضي مطبق في هذا اللقاء..

3″ أووووه..تمريرة جميلة من برونو فيرنانديز داخل منطقة الجزاء نحو ماسون جرينوود الذي يفشل في استلام الكرة ليسقط على الأرض للمطالبة بركلة جزاء..والحكم لا يقول اي شيء..

13″ بوجبا مرر عرضية في ارتفاع قاتل لدفاع أستون فيلا كادت تصل إلى مارسيال، لكن تدخل مينجس في اللحظة الأخيرة أنقذ الموقف.

14″ لاعبو دفاع مانشستر يونايتد يتبادلون الكرات فيما بينهم بسهولة دون ضغط قوي من لاعبي أستون فيلا .. الخروج بالكرة من الخلف يبدو سهل للغاية على لاعبي اليونايتد مع عودة ماتيتش إلى الخلف لمساعدة ماجواير وليندلوف.

16″ تركيز اللعب سواء من مانشستر يونايتد أو من أستون فيلا ناحية وان بيساكا.. كل محاولات الفيلانس للهجوم من هناك بقيادة جريلش وتريزيجيه وتايلور ..

18″ ???? أوووووووووه…رأسية من دوجلاس لويز داخل منطقة الجزاء تصطدم في ظهر بيساكا لتخرج لركنية..

18″ ???? بوووووووم…كونسا يمرر عرضية من أقصى اليمين إلى القائم البعيد قابلها جريلش بتسديدة من لمسة واحدة فوق العارضة ذهبت في المدرجات.. أين ذهب بيساكا في تلك اللقطة؟؟

20″ أستون فيلا الطرف الأفضل في أول 20 دقيقة.. يلعب برغبة كبيرة في التسجيل..

22″ ???? وقت مستقطع.. اللاعبون يشربون القليل من الماء

25″ ???????? ???? أووووووووف!!! تصويبة رائعة بباطن القدم من محمود تريزيجيه ترتطم في القائم الأيسر وتخرج خارج الملعب.. يا له من سوء طالع لنجم منتخب مصر! أستون فيلا يُبرهن على خطورته بهذه الفرصة .

27″ ???? أوووووووووه…على عكس سير المباراة !! ركلة جزاء صحيحة لفريق مانشستر يونايتد ، تحصل عليها “برونو فيرنانديز” بعد تعرضه للعرقلة من كونسا داخل المنطقة.

28″ ⚽️ جووووووووووووووووووووول…برونو فيرنانديز يسجل هدف التقدم من ركلة جزاء ناجحة.. وضع بيبي رينا في الزاوية اليسرى ، وركن الكرة في الزاوية اليمنى.. يا لك من لاعب يا برونو!

35″ أنتوني مارسياااااااال..تسديدة مقوسة بباطن القدم ضعيفة جدًا من على خط ال18 تجد يد الحارس رينا.

37″ جرينووووووووود…تصويبة روعة بالقدم اليسرى للاعب الانجليزي الشاب من على خط ال18 من عمق دفاع استون فيلا، يتصدى لها رينا ببراعة بعد الارتماء على الزاوية اليسرى..

39″ مانشستر يونايتد الطرف الأخطر على مدار العشر دقائق الماضية.

40″ تشعر وكأن أستون فيلا خرج من اللقاء تمامًا بعد الكرة التي ارتطمت في القائم الأيسر لمحمود تريزيجيه.

40″ ???? بطاقة صفراء للظهير الأيمن لمانشستر يونايتد وان بيساكا.

45″ أربع دقائق كوقت بدل من ضائع ..

45+3″ ???? بطاقة صفراء للاعب وسط مانشستر يونايتد نيمانيا ماتيتش.

45+4″ ⚽️ جووووووووووووووووول…الهدف الثاني لفريق مانشستر يونايتد من هجمة مضادة قادها أنتوني مارسيال من قبل وسط الملعب حين قص الكرة من أحد لاعبي أستون فيلا ليمهد الكرة أمام جرينوود الذي صوب قذيفة صاااااااااروخية من 19 ياردة بالقدم اليمنى سكنت في الزاوية اليسرى بصورة رهيبة!!

45+5″ يا لها من صدمة.. صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم اليونايتد 2-0.. هجمات مركزة للغاية من الشياطين.

استراحة قصيرة ونعود لكم في الشوط الثاني.. ابقوا معنا.

45″ صافرة بداية الشوط الثاني..

47″ مخرج المباراة يركز الكاميرا على الحكم جوناثان موس..يبدو أنه يلومه على احتساب ركلة الجزاء لبرونو فيرنانديز .. كانت لقطة مثيرة للجدل!

49″ كرة الهدف الثالث تضيع من مانشستر يونايتد على وان بيساكا.

55″ محمود تريزيجيه يُمهد كرة جميلة خارج منطقة جزاء مانشستر يونايتد نحو “مينجز” الذي سدد بلمسة واحدة قوية جدًا، لكنها ذهبت في منتصف المرمى ليمسك بها دي خيا بسهولة.

56″ هدف ملغي لماركوس راشفورد بسبب تسلل بوجبا لحظة تسديد راشفورد من خارج المنطقة ..

52″ ???? بطاقة صفراء لمدافع استون فيلا “كونسا” ..

58″ ⚽️ جووووووووووووووووول…برونو فيرنانديز يمرر إلى بوجبا،، والفرنسي يصووووووب بباطن القدم اليمنى على أقصى يسار بيبي رينا الذي لم يشاهد لحظة تسديد بوجبا للكرة بسبب كثرة اللاعبين أمامه.

58″ ???? ثلاث تغييرات دفعة واحدة لمدرب استون فيلا بنزول “هوريهان وناكامبا ودافيز” بدلاً من أنور الغازي ومكجين وساماتا.

61″ بوووووووووم…مارسيال يصوب كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء ترتطم في العارضة.. مارسيال كان قد حصل على تمريرة بينية مذهلة من برونو فيرنانديز داخل صندوق العمليات جعلته في شبه انفراد..

66″ ???? تغيير مزدوح لمانشستر يونايتد بنزول “مكتوميناي وويليامز” بدلاً من نيمانيا ماتيتش ووان بيساكا.

71″ ???? التغيير الثالث في صفوف مانشستر يونايتد .. خروج برونو فيرنانديز ونزول فريد.

79″ ???? التغيير الرابع لمانشستر يونايتد بنزول إيجالو بدلاً من مارسيال.

79″ ???? التغيير الخامس لمانشستر يونايتد بنزول دانييل جيمس بدلاً من ماسون جرينوود.

81″ ???? بطاقة صفراء للاعب أستون فيلا ناكامبا.

84″ ???? التغيير الرابع لأستون فيلا بنزول “فاسيليف” بدلاً من لويز.

87″ ????بطاقة صفراء لفريد.

90″ أوووووووه…رينا ينقذ إنفراد صريح بإبعاد تسديدة بقدمه اليمنى للاعب ماركوس راشفورد!

92″ صافرة نهاية اللقاء بفوز مان يونايتد 3-0.

فرص استون فيلا في البقاء ضمن أندية البريميرليج تتعقد بعد تجمده في المركز قبل الأخير في الجدول برصيد 27 نقطة بفارق 4 نقاط عن واتفورد الذي فاز في هذه الجولة أمام نوريتش.

إلى هنا ينتهي هذا البث.

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