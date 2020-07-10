جمهور الاهلي يرد على احتفال الزمالك بلقب بطل القرن بهاشتاج “كومبارس القرن”

- 1/2
- 2/2
تسببت دعوة رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور للاحتفال اليوم الخميس الموافق 9 يوليو 2020 بلقب “نادي القرن الحقيقي“، في اشتعال مواقع التواصل الاجتماعي ضد الزمالك، خاصةً من جانب جمهور النادي الاهلي.
ولم يجد جمهور الاهلي وسيلة للرد على احتفال الزمالك بلقب نادي القرن الحقيقي، أفضل من تدشين هاشتاج حمل عبارة “الزمالك كومبارس القرن” عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.
وفي غضون ساعات قليلة، تصدر هاشتاج الزمالك كومبارس القرن منصة تويتر في مصر، بفضل مشاركة أكثر من 20 ألف مستخدم، والعدد في ارتفاع منذ الساعات الأولى من هذا الصباح.
واعلن مرتضى منصور الاحتفال يوم 9-7 من كل عام بأحقية الزمالك بلقب نادي القرن الحقيقي، وهو التاريخ الذي يرمز إلى عدد بطولاته القارية التسعة مقارنة ببطولات الاهلي السبعة خلال 100 سنة.
ويرى مسؤولو وإعلام وجمهور الزمالك، أن فريقهم الأحق بالحصول على لقب بطل القرن الـ 20، وإن تتويج الاهلي لم يكن ليحدث لولا مجاملات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”.
وكان رئيس الزمالك قد أمر بوضع لافتات ضخمة داخل مقر النادي في ميت عقبة كُتب عليها عبارة “الزمالك نادي القرن الحقيقي بالإنجازات والبطولات 9.. وليس بالمحسوبية والمجاملات 7“.
من جانبها، رفضت إدارة الأهلي تصرفات رئيس الزمالك، وقامت بارسال عدة شكاوى إلى وزير الرياضة “أشرف صبحي” وشركة اعلام المصريين.
كما أرسلت إدارة الأهلي إنذارًا على يد محضر إلى مكتب رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، طالبت فيه بضرورة إزالة اللافتات المذكورة آنفًا، وإلا سيلجأ النادي إلى المحكمة الاقتصادية للمطالبة بتعويض مالي كبير.
لكن مرتضى منصور لم يعر لكل هذا أي اهتمام، وأكد استعداده إلى تقديم شكوى رسمية إلى المحكمة الرياضية الدولية “كاس” خلال الايام المقبلة، بعد أن أنهت اللجنة المكلفة بإعداد الملف الخاص بقضية نادي القرن عملها.
- الأهلي ينتظر لافتة من الزمالك بالهدف الملغي لـ “حسن شحاته”!
- المستشار القانوني السابق لنادي الزمالك: مرتضى منصور لص القرن!
- مرتضى منصور يتودد لرئيس الأهلي “محمود الخطيب” عبر فيسبوك
- صورة | بدعة جديدة من خالد الغندور لإثبات أحقية الزمالك بلقب نادي القرن
كلمات دالةالأهلي المصري الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف الاهلي الدوري المصري الزمالك الكاف بطل القرن بطل القرن الأفريقي بطل القرن الحقيقي تويتر مرتضى منصور مرتضي منصور مصر
كانت هذه تفاصيل خبر جمهور الاهلي يرد على احتفال الزمالك بلقب بطل القرن بهاشتاج “كومبارس القرن” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.