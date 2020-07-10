تقرير| أفضل فريق آسيوي في بطولات كأس العالم يضم 4 سعوديين

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي نتيجة الاستفتاء الذي استمر على مدى الأسابيع الأربعة الماضية؛ من أجل اختيار الفريق المفضل لأفضل لاعبي القارة الآسيوية الذين شاركوا في بطولات كأس العالم، وساهموا بشكل كبير في نجاح دولهم في المحفل العالمي.

وجاء في مركز حراسة المرمى، أسطورة الكرة السعودية ونادي الهلال، محمد الدعيع، ومن خلفه الكوري الجنوبي لي وون جاي، والياباني إيجي كاواشيما، وقال موقع الاتحاد الآسيوي “كان الدعيع جزءًا أساسيًا من أفضل أداء للأخضر السعودي في كأس العالم 1994، الذي شهد الوصول إلى دور الستة عشر لأول مرة”.

وفيما يخص خط الدفاع، جاء لي يونج بيو الكوري الجنوبي في مركز الظهير الأيمن بعد أن لعب في ثلاث نسخ بين عامي 2002 و 2010، وبجوار لي زميله الدولي السابق هونغ ميونغ-بو، المخضرم في أربع بطولات كأس العالم، ويشارك هونغ في الدفاع عبد الله سليمان، مدافع أهلي جدة والهلال السابق، الذي وصل إلى دور الستة عشر عام 1994 وظهر في كأسين إضافيين بعد ذلك.

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وأكمل الياباني يوتو ناجاتومو الخط الخلفي المكون من أربعة لاعبين، مع ظهور الظهير الأيسر الياباني المهاجم في ثلاث نهائيات كأس العالم بين عامي 2010 و 2018 ومرتين في مراحل خروج المغلوب.

وجاء في خط الوسط بارك جي سونغ، والنجم السعودي فؤاد أنور صاحب أول هدف للأخضر في المونديال، الذي حصل على أعلى الأصوات فيما يخص لاعبي الوسط، ثم الياباني هيدوتشي ناكاتا، ومواطنه كيسوكي هوندا.

وفي الهجوم، جاء نجم الهلال السابق سامي الجابر، الذي ظهر في أربع بطولات لكأس العالم، وسجل 3 أهداف، ومعه نجم كوريا الجنوبية وتوتنهام هوتسبر سون هيونغ مين.

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