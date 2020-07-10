جدول المواعيد الجديدة لمباريات دوري أبطال آسيا (الأدوار الاقصائية)

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن موعد استئناف مباريات دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة الغرب، بعد فترة توقف إجباري منذ شهر مارس الماضي؛ بسبب جائحة كورونا.

وأكد اتحاد الكرة الآسيوي عبر بيان رسمي أنه أجرى سلسلة من النقاشات البناءة مع الاتحادات الأعضاء، حتى يخرج بالروزنامة الجديدة لاستئناف المنافسات.

وستعود مباريات دوري المجموعات يوم 14 سبتمبر المقبل، على أن ينتهي هذا الدور يوم 24 من الشهر ذاته، فيما تم تحديد مواعيد المباريات الإقصائية التي ستُقام من مباراة واحدة، وموعد المباراة النهائية التي ستحتضنه إحدى دول غرب القارة يوم 5 ديسمبر القادم.

وسيخوض نادي الهلال السعودي مباراتين متتاليتين أمام باختاكور الأوزبكي يومي 14 و17 سبتمبر، بالجولتين الثالثة والرابعة، ضمن منافسات المجموعة الثانية، ثم سيواجه شهر خودرو في الجولة الخامسة يوم 20، ويختتم دور المجموعات بمواجهة شباب الأهلي دبي الإماراتي يوم 23 سبتمبر.

ويلعب نادي النصر السعودي مواجهتين متتاليتين أمام سباهان الإيراني يومي 15 و 18 سبتمبر، ثم السد القطري يوم 21، ويختتم دوري المجموعات بلقاء العين الإماراتي بالجولة السادسة يوم 26 من نفس الشهر.

ويُلاقي اهلي جدة السعودي نظيره الشرطة العراقي بالجولتين الثالثة والرابعة يومي 14 و17 بالترتيب، ثم الوحدة الإماراتي بالجولة الخامسة يوم 20 وأخيرًا الاستقلال الإيراني يوم 23 سبتمبر بالجولة السادسة.

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ويواجه التعاون بيرسبوليس الإيراني بالجولتين الثالثة والرابعة يومي 15 و 18 سبتمبر، ثم الشارقة الإماراتي يوم 21 والدحيل القطري بالجولة الأخيرة يوم 24 سبتمبر.

مباريات دوري أبطال آسيا في شرق القارة

وفيما يخص شرق القارة الآسيوية، ستقام المباريات بين 19 أكتوبر والأول من نوفمبر، وستقام الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال آسيا بداية من دور الستة عشر من مباراة واحدة، حيث سيقام الدور ثمن النهائي لأندية غرب القارة بين يومي 26 و27 سبتمبر، وبالنسبة لشرق القارة يقام هذا الدور في يومي 3 و4 نوفمبر.

وتقرر إقامة مباريات دور الثمانية لأندية غرب القارة يوم 30 سبتمبر، ثم نصف النهائي يوم 3 أكتوبر، وبالنسبة لأندية الشرق، يقام ربع النهائي يوم 25 نوفمبر ونصف النهائي يوم 28 من الشهر ذاته.

وحول المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا، فقد تقرر إقامتها في الخامس من ديسمبر المقبل، على أن تستضيفها غرب القارة، ولم يحدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حتى الآن المدينة التي ستستضيف مباريات البطولة بشكل مجمع.

ويُدافع نادي الهلال السعودي عن لقب دوري أبطال آسيا الذي حققه العام الماضي على حساب أوراوا الياباني بالفوز عليه 1-0 ذهاباً و2-0 إياباً.

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