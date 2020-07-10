جدول مباريات الهلال الودية قبل استئناف الدوري السعودي

كشف نادي الهلال عن برنامج مبارياته الودية التحضيرية قبل عودة بطولة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) بمواجهة نادي النصر، يوم 5 أغسطس المقبل، في إطار منافسات الجولة 23 من المسابقة.

وكان الدوري السعودي قد توقف بشكل إجباري منذ منتصف شهر مارس الماضي؛ بسبب جائحة كورونا، ويتصدر الهلال جدول الترتيب برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر، علمًا بأنه يتبقى على نهاية الموسم 8 جولات.

ويلعب الهلال 5 مباريات ودية خلال معسكره الداخلي، أمام التعاون، الشعلة، الفيحاء، الطائي، والرياض، وستكون بداية المباريات يوم 13 من شهر يوليو الجاري، وتتواصل التجارب والاختبارات الفنية، حتى الـ28 من الشهر ذاته.

ويواصل الهلال تدريباته الاعتيادية في الملعب الرئيس بمقر النادي، وتشتمل التحضيرات على تدريبات لياقية باستخدام الكرة، وتطبيق تدريبات تكتيكية وبدنية، وأداء عدد من الجمل الفنية.

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