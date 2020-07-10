مجدي عبد الغني يُشكك في نجاح طاهر طاهر مع الأهلي بورقة “رمضان”

يرى لاعب الاهلي والمنتخب المصري السابق مجدي عبد الغني، أن جناح المقاولون العرب طاهر محمد طاهر، لا يستطيع تعويض رحيل رمضان صبحي عن الاهلي، وأن نجاحه مع الفريق ليس مضمونًا.

ووجه عضو الاتحاد المصري لكرة القدم السابق مجدي عبد الغني، في تصريحات تلفزيونية، انتقادات حادة لإدارة الاهلي برئاسة محمود الخطيب، بسبب الاتفاق على شراء طاهر محمد طاهر من المقاولون بمبلغ 25 مليون جنيه.

وانهى الاهلي اتفاقه مع مسؤولو المقاولون العرب، حول حصوله على خدمات جناح الفريق طاهر محمد طاهر، خلال الميركاتو الصيفي 2020 بناءًا على طلب المدير الفني رينيه فايلر تحسبًا لرحيل رمضان صبحي.

وقال صاحب الهدف الوحيد للمنتخب المصري في مونديال 90 مجدي عبد الغني: “طاهر محمد طاهر لاعب جيد، لكن لا يجب مقارنته برمضان صبحي، الفارق كبير للغاية لصالح الأخير”.

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وتابع: “المبلغ الذي اتفق الاهلي مع المقاولون مقابل اتمام الصفقة مبالغ فيه جدًا، طاهر محمد طاهر لا يستحق هذا المبلغ، ونجاحه مع الفريق غير مضمون”.

وأتم لاعب بيرا مار البرتغالي السابق تصريحاته قائلُا: “اتوقع عدم نجاح طاهر محمد طاهر مع الاهلي وتكرار تجربة لاعبي المقاصة احمد الشيخ وميدو جابر اللذان ضمهما الاهلي من قبل”.

يذكر أن مجدي عبد الغني دائم الهجوم على إدارة الاهلي، ومساندته لمُنافس محمود الخطيب في الانتخابات الأخيرة، الرئيس السابق للنادي محمود طاهر.

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