بي ان سبورت تختار معلق مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الانجليزي

اختارت شبكة قنوات بي ان سبورت معلق مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الانجليزي، والمقرر إقامتها مساء اليوم الخميس، 9 يوليو 2020، على ملعب فيلا بارك بمدينة بيرمنجهام، لحساب الجولة 34 من البريميرليج.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة 19:15 بتوقيت جرينيتش، 21:15 بتوقيت مصر، 22:15 بتوقيت السعودية، وستذاع على قناة بي ان سبورت 1 وبي ان سبورت 2، بالاضافة إلى قناة سكاي سبورت فوتبول، وقناة سكاي سبورتس بريميرليج البريطانية.

واختير المعلق الرياضي التونسي “نوفل الباشي” للتعليق على مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا من مقر البث المباشر الرئيسي لقنوات بي ان سبورت القطرية في الدوحة.

ومن المعروف أن الثلاثي “عصام الشوالي ورؤوف خليف ويوسف سيف” تم إيقافهم عن العمل إلى أجل غير مُسمى بسبب تواجدهم خارج الدوحة، ولهذا يتم الاعتماد على بعض المعلقين غير المعروفين في مباريات الأندية الكبرى.

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وتعرضت قنوات بي ان سبورت للكثير من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الاعتماد المفرط على عصام الشوالي ورؤوف خليف ويوسف سيف رغم رداءة الصوت وضعف جودة التعليق، حيث كانوا يقومون بالتعليق على المباريات من منازلهم.

وأمام مانشستر يونايتد فرصة ذهبية للاقتراب من انتزاع المركز الرابع، بعدما سقط ليستر سيتي في فخ التعادل الإيجابي 1/1 أمام آرسنال في افتتاح مباريات الجولة 34.

وفي جعبة مانشستر يونايتد 55 نقطة بفارق 4 نقاط فقط عن ليستر سيتي الرابع، بينما تقدم تشيلسي إلى المركز الثالث برصيد 60 نقطة بفضل فوزين متتاليين على واتفورد وكريستال بالاس في الجولتين 33 و34.

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