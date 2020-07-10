كارتيرون يتوعد لاعبي الزمالك ويضم 7 ناشئين

خاض نادي الزمالك اول تدريب بعد العودة من التوقف تحت قيادة “باتريس كارتيرون” صباح اليوم على مرحلتين، بعدما دخل الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لاستئناف الدوري المصري ودوري ابطال افريقيا.

وأشاد المشرف على الكرة بالزمالك امير مرتضى منصور، بالمدير الفني للفريق الفرنسي باتريس كارتيرون، مؤكدًا أن النادي “محظوظ” بالتعاقد مع هذا المدرب.

وقال امير مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك: “ابلغني كارتيرون أنه توعد لاعبي الزمالك، من خلال عمل فترة اعداد قوية، وسيجعلهم يتذكرون الأسبوعين القادمين في معسكر الفريق بالإسكندرية من قسوة التدريبات”.

وتابع: “كارتيرون، يقوم بعمله على اكمل وجه، ولا يعتمد على مساعديه في اعداد الفريق، بل يقوم بتجهيز اللاعبين بنفسه”.

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وأتم: ” قام كارتيرون بضم 7 لاعبين من ناشئي النادي لمعسكر الفريق بالإسكندرية، قام باختيارهم بنفسه بعد أن اعجب بهم خلال الفترة الماضي”.

ومدد كارتيرون تعاقده مع نادي الزمالك، لمدة موسم واحد، حيث كان ينتهي عقده الحالي بنهاية الموسم الجاري.

ويستعد الزمالك لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز التي يحتل فيها المركز الرابع برصيد 31 نقطة، بالإضافة إلى بطولة دوري ابطال افريقيا التي يواجه فيها الرجاء في نصف النهائي”.

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