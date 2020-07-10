ميدو: الزمالك نادي القرن وأرفض اهانة الاهلي

أكد لاعب الزمالك السابق احمد حسام “ميدو”، أن لقب نادي القرن الافريقي “فخري”، والزمالك هو البطل، مؤكدا رفضه لإهانة النادي الاهلي.

وقال مهاجم منتخب مصر المعتزل، في تصريحات تلفزيونية: “لم يقم أي اتحاد قاري بمنح فريق لقب بطل القرن، سوى الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف”، عندما منح الاهلي اللقب”.

واعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” في عام 2001 فوز الاهلي بلقب نادي القرن العشرين في افريقيا، وقام بتسليمه الجائزة، في حفل اقيم بمدينة جوهانسبرج بجنوب افريقيا في مايو من نفس العام.

وأضاف: “الزمالك الاحق بالفوز بلقب نادي القرن لأنه الاكثر تحقيقًا للبطولات القارية وليس الاهلي، لا جدال في ذلك”.

وتابع: “من حق مسؤولي الزمالك، السعي للحصول على حق النادي في لقب نادي القرن حتى بعد مرور 20 عاما، لكن اهانة النادي الاهلي أمر مرفوض، هو نادي مصري”.

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وأتم ميدو تصريحاته قائلا: “لا مانع في أن يضع الزمالك لافتات تؤكد أنه بطل القرن، لكن الأمر غير المقبول هو اهانة الاهلي والتقليل منه واتهامه أنه حصل على الألقاب بالمحسوبية والمجاملات”.

وكان رئيس الزمالك مرتضى منصور، قد أمر بتعليق لافتات داخل اروقة النادي كتب عليها: “الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والانجازات 9، وليس بالمحسوبية والمجاملات 7”.

ويُجهز مسؤولو الزمالك ملف خاص بلقب نادي القرن بهدف التوجه إلى المحكمة الرياضية الدولية “كاس”، لتقديم شكوى رسمية من أجل سحب اللقب من الاهلي.

كما أن رئيس الزمالك قد أكد تنظيم احتفالية مساء اليوم عبر قناة النادي، للاحتفال بلقب “نادي القرن الحقيقي”، وفي المقابل طلب الاهلي من شركة اعلام المصريين التي تملك حق إدارة القناة عدم السماح لها بذلك.

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