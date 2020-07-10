كاريلي يراهن علي ويلفريد بوني لقيادة هجوم اتحاد جدة

فجر المحترف العاجي ويلفريد بوني مهاجم فريق اتحاد جدة، مفاجأة سارة لجماهير ناديه، بعد انخفاض وزنه 4 كيلو، بعد الالتزام بالبرنامج البدني الذي وضعه البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني للفريق.

ويراهن المدير الفني لفريق الاتحاد، على العودة القوية للمحترف الإيفواري ويلفريد بوني، خلال الفترة المقبلة، بعد استئناف النشاط الكروي، وعودة مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ويسعى ويلفريد بوني للعودة للمستوى المأمول، تحت قيادة كاريلي، خاصة أنه لم ينال رضا الجمهور الاتحادي، خلال الفترة السابقة، منذ انتقاله رسميا في الميركاتو الشتوي الماضي.

ووضع فابيو كاريلي برنامجا خاصة لرفع اللياقة البدنية لكل اللاعبين، كما بدأ في تجربة عدد من الخطط التكتيكية التي ينوي انتهاجها خلال المباريات الرسمية المتبقية للفريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي سيستهلها بمواجهة أبها ضمن منافسات الجولة الـ23.

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ويعطى كاريلي، أهمية كبيرة من أجل تطوير مستوى العاجي ويلفريد بوني، وكذلك باقي اللاعبين، حيث يركز علي تعزيز الجانب اللياقي لكل عناصر الفريق.

ويُنتظر أن يبدأ كاريلي التطبيق العملي للمنهجيات التكتيكية للمباريات الرسمية خلال المواجهات الودية التي سيخوضها الفريق خلال مرحلة الإعداد، والتي سيواجه خلالها فريق نجران الأربعاء المقبل، ويتبعها بلقاء القادسية في الـ19 من شهر يوليو الحالي، وفي الـ24 يلاقي ضمك، في حين يختتم مواجهته بلقاء الوحدة يوم 29 من نفس الشهر.

وانهى لاعبو فريق الاتحاد الفحوصات الطبية الشاملة بإحدى المستشفيات بمنطقة عسير، بعد أن خضعت المجموعة الثانية من اللاعبين أمس للفحوصات الطبية الشاملة، بعد أن كانت المجموعة الأولى خضعت للفحوصات.

ويرتبط ويلفريد بوني بعقد مع فريق الاتحاد حتى يونيو 2021، عقب انتقاله خلال شهر يناير الماضى، في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع العربي القطري.

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