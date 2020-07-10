بعد استئناف النشاط..جدول مواعيد مباريات الهلال في دوري أبطال آسيا 2020

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن خطة إستئناف دوري أبطال آسيا، بعد توقف المسابقات القارية، على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأعلن الاتحاد الآسيوي أن مباريات دوري أبطال آسيا ستستأنف في منطقتين؛ غرب القارة وشرقها، في سبتمبر وأكتوبر القادمين، على أن يقام نهائي البطولة من مباراة واحدة مطلع ديسمبر المقبل.

وستستأنف مباريات البطولة الآسيوية الأولى للأندية أولا في غرب آسيا في 14 سبتمبر القادم، على أن تستأنف مباريات شرق آسيا في 16 أكتوبر المقبل، وسيتحدد في وقت لاحق مكان إقامة المباريات.

وستقام مباريات دور المجموعات بنظام الدوري، كما هو مقرر لها من دون تغيير، على أن تقام الأدوار التالية وبداية من الدور ثمن النهائي من مباراة واحدة، وبنظام خروج المغلوب.

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وستلعب الفرق على مستوى كل منطقة حتى المباراة النهائية بين بطلي القسمين الشرقي والغربي، التي ستقام في الجزء الغربي في 5 ديسمبر المقبل، وستعود عجلة القسم الغربي للدوران بـ4 مباريات، تشارك فيها فرق من الإمارات وإيران والسعودية وأوزبكستان والعراق.

موعد مباريات الهلال:

يستأنف فريق الهلال السعودي مشواره الآسيوي بمواجهة باختاكور الأوزبكي مرتين متتاليتين، يومي 14 و17 سبتمبر، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة في المجموعة الثانية.

ثم يلاقي الهلال نظيره شهر خودرو في الجولة الخامسة يوم 20 سبتمبر ، وبعدها شباب الأهلي دبي الإماراتي في 23 سبتمبر، بالجولة السادسة من المجموعة الثانية.

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