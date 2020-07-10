4 بطاقات حمراء في دقيقة واحدة بنهاية مباراة فياريال وخيتافي في الدوري الاسباني

شهدت نهاية مباراة فياريال وخيتافي في الجولة 35 من الدوري الإسباني، ليلة أمس الاربعاء تعرض 4 لاعبين لبطاقات حمراء في دقيقة واحدة بسبب السلوك غير الرياضي.

وقام الحكم الدولي الإسباني “خافيير إيسترادا فيرنانديز” بإشهار البطاقة الحمراء في وجه 3 لاعبين من خيتافي ولاعب واحد من فياريال، بعد صافرة النهاية.

وبدأ الحكم في إشهار البطاقات الحمراء بلاعب وسط فياريال “إيبورا” بعدما دخل في مناوشة مع الظهير الأيمن الكاميروني لنادي خيتافي “آلان نيوم” أثناء مُصافحة للاعبين لبعضهم بعض.

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وتسبب تدخل ثنائي دفاع خيتافي “شابير إتشيتا وداميان سواريز” في تعرضهما للطرد المباشر، مع الإشارة إلى أن داميان سواريز لم يُشارك في هذا اللقاء وظل على دكة البدلاء.

وانتهت المباراة بفوز فياريال بنتيجة 3/1 على ملعب خيتافي، ليحافظ الفريق الملقب بالغواصات الصفراء على آماله في الترشح إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث رفع رصيد نقاطه لـ 57 في المركز الخامس، بفارق 3 نقاط فقط عن إشبيلية صاحب المركز الرابع.

أما خيتافي الذي يلعب معه النجم المغربي فيصل فجر، فيواجه خطر فقدان المركز السادس، إذا ما استطاع ريال سوسيداد الفوز امام غرناطة في قت لاحق من مباريات الجولة 35 من الليجا هذا الأسبوع.