بعد استئناف النشاط..جدول مواعيد مباريات النصر في دوري أبطال آسيا 2020

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، صباح الخميس، إستئناف دوري أبطال آسيا فى غرب القارة وشرقها على أن يقام نهائي البطولة من مباراة واحدة مطلع ديسمبر المقبل.

وستستأنف مباريات البطولة الآسيوية الأولى للأندية أولًا في غرب آسيا في 14 سبتمبر على أن تستأنف مباريات شرق آسيا في 16 أكتوبر، وسيتحدد في وقت لاحق مكان إقامة المباريات.

وستقام مباريات دور المجموعات بنظام الدوري كما هو مقرر لها دون تغيير على أن تقام الأدوار التالية وبداية من دور 16 من مباراة واحدة وبنظام خروج المغلوب، وستلعب الفرق على مستوى كل منطقة حتى المباراة النهائية بين بطلي القسمين الشرقي والغربي والتي ستقام في الجزء الغربي في الخامس من ديسمبر المقبل.

وستعود عجلة القسم الغربي للدوران بأربع مباريات تشارك فيها فرق من الإمارات العربية وإيران والسعودية وأوزبكستان والعراق. وستبدأ عودة مباريات القسم الشرقي بمواجهة بين بيرث جلوري الأسترالي وشنغهاي شينهوا الصيني.

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مباريات النصر في دوري أبطال آسيا:

يلعب فريق النصر السعودي ضمن المجموعة الرابعة مع أندية سباهان الإيراني، والسد القطري، والعين الإماراتي.

ويعود النصر للمشاركة في دوري أبطال آسيا بمواجهتين ضد فريق سباهان الإيراني، يومي 15 و18 سبتمبر، ثم يلاقي السد القطري يوم 21، وبعده العين الإماراتي في الجولة السادسة يوم 24 سبتمبر.

ولم يحدد الاتحاد الآسيوي بعد المدينة التي ستستضيف مباريات النسخة الحالية بشكل مجمع، على أن تكون مواجهات ثمن النهائي يومي 26 و27 سبتمبر، بينما يقام ربع النهائى يوم 30 سبتمبر، والدور قبل النهائي يوم 3 أكتوبر.

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