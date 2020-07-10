“كورونا” سبب استبعاد قائد الزمالك من معسكر برج العرب

قرر المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، استبعاد قائد الزمالك حازم إمام، من معسكر الفريق، المقرر اقامته اليوم في برج العرب بالإسكندرية.

واستبعد كارتيرون، حازم إمام أيضًا من المران الأول الذي خاضه فريق الزمالك على فترتين صباح اليوم، بملعب النادي.

وخاض الزمالك مرانه الأول صباح اليوم، بعد فترة توقف طويلة منذ منتصف شهر مارس الماضي، بسبب توقف النشاط الكروي، على خلفية انتشار “فيروس كورونا“.

وقال مصدر بنادي الزمالك أن سبب استبعاد حازم إمام من مران اليوم، وأيضًا عدم السفر مع زملائه إلى الإسكندرية للانتظام في معسكر برج العرب، هو عدم قيام اللاعب بإجراء المسحة الطبية الأخيرة التي أجراها الفريق أمس.

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وأجرى لاعبو الزمالك، المسحة الطبية الثانية لـ”فيروس كورونا” أمس الأربعاء، تمهيدًا لبدء التدريبات، استعدادًا لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز، وبطولة دوري ابطال افريقيا.

وأضاف: “يُجري حازم إمام المسحة الطبية خلال الساعات المقبلة، ثم يلحق بمعسكر الفريق في برج العرب بمدينة الإسكندرية، ويشارك في التدريبات بشكل طبيعي”.

وكانت إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، قد أعلنت الموافقة على تمديد تعاقد حازم مع الفريق، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ويستعد الزمالك لاستكمال مبارياته في بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2019-2020، والذي اعلن الاتحاد المصري لكرة القدم استئنافه بداية من يوم 6 اغسطس المقبل، بالإضافة إلى مواجهة الرجاء في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، المقرر لها الأسبوع الأول من سبتمبر القادم.

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