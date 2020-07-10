الأزمة تتصاعد.. فهد المولد يطالب اتحاد جدة بـ12 مليون ريال

طالب فهد المولد لاعب فريق اتحاد جدة، إدارة ناديه بالحصول على 12 مليون و800 ألف ريال، مستحقاته المالية المتأخرة، بعد قيامه بمغادرة معسكر الفريق الجداوي، ورفضه الانتظام بسبب عدم سداد رواتبه من جانب الإدارة الاتحادية.

وكشفت مصادر، بأن المولد تلقى وعودا شفوية من إدارة نادي اتحاد جدة طيلة الفترة الماضية، لحل أزمة المستحقات المالية، وأن تلك الأزمة من قبل مونديال روسيا 2018، إلا أن الإدارة تقاعست عن دفع حقوقه، ولم يتم تسديدها طبقا للعقد الجديد.

وتوعد فهد المولد، بكشف الحقائق بعد بيان إدارة ناديه، وكتب اللاعب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بيان النادي إلى شخص واحد دون تحديد هويته، وكتب:” الحمدلله على كل حال، لم أحب أن نصل إلى هذا الحال، لكن طالما أنه تم فتح الملف، سوف أقوم بتوضيح الحقيقة منذ البداية، والبيان أُصدر من شخص واحد”.

Advertisements

وأصدرت إدارة نادي الاتحاد بيانا رسميا، تؤكد من خلاله قيامها بتسديد كل حقوق اللاعب، وتوعدت بتصعيد الأزمة خلال الفترة المقبلة، بعد مغادرة فهد المولد لمعسكر النادي فى أبها الذى انطلق يوم الأحد.

الجدير بالذكر، أن فهد المولد لاعب الاتحاد تعرض لعقوبة خلال العام الماضي من جانب لجنة المنشطات، بعد ثبوت إيجابية العينة، واعترف اللاعب بتناوله مادة محظورة ليُعاقب بالإيقاف لمدة سنة.

وعاد فهد إلى تدريبات فريق الاتحاد خلال الفترة الماضية، لكنه لم يُشارك في أي مباراة رسمية الآن، بسبب تعليق الأنشطة الرياضية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

..