فوزير يفاجئ إدارة النصر: لن أرضى بحرمانكم من التسجيل

كشف المغربي محمد فوزير لاعب فريق الرائد الحالي، أن أزمة المستحقات المالية مع النصر سوف تنتهي خلال الساعات المقبلة، مشددا على أنه لن يوافق على حرمان العالمي من التسجيل.

وقال فوزير فى تصريحات عبر صحيفة الرياضية السعودية:” لن أحرم النصر من التسجيل في فترات الانتقالات المقبلة، وسيتم إنهاء القضية المرفوعة لدى “فيفا” قريبا من خلال التوصل إلى حل ودي بيني وبين إدارة النادي”.

وأوضح، أن المبلغ المحكوم له من الفيفا يمثل أربعة رواتب متأخرة لأشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2018، مشيرا إلى أنه تواصل مع إدارة النصر كثيرا، لكنه لم ينجح فى حل الأزمة وديا ليضطر للجوء إلى الفيفا.

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وأوضح، أن إدارة النصر تواصلت مع المغربي ياسين شادي وكيل أعماله فى الساعات الماضية، بالإضافة إلي محاميه الفرنسي بارونداس، لحل تلك الإشكالية، مشددا علي أن الأزمة ستنتهي قريبا بين الطرفين، مشيرا إلي أن علاقته وطيدة بكل المسئولين في نادي النصر، ولا يمكن أن يسهم في حرمان العالمي من التسجيل في فترات الانتقالات المقبلة.

وألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إدارة نادي النصر بدفع 260 ألف دولار، قيمة المستحقات المتبقية للاعب الذى انتقل لنادى النصر صيف 2017، لكنه لم يستمر طويلا، ورحل عن صفوف الفريق مرتين على سبيل الإعارة الأولى لنادى اتحاد طنجة، ثم المرة الثانية لنادى أحد، وأخيرا انضم لصفوف الرائد.

وحذرت غرفة فض المنازعات بالفيفا، إدارة نادي النصر من عدم تسديد المستحقات المالية للاعب المغربي خلال 45 يومًا، وغلا سيتم حرمان النادى من تسجيل اللاعبين الجدد، مع إمكانية زيادة الغرامة المالية.

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