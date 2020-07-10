إنتر ميلان يسقط في فخ التعادل ويتراجع إلى المركز الرابع

صدم هيلاس فيرونا منافسه إنتر، ليضيف المزيد من علامات الاستفهام على نتائج كتيبة كونتي مؤخراً في الدوري الإيطالي.



واقتنص هيلاس فيرونا تعادلاً بطعم الفوز من ضيفه إنتر 2-2 يوم الخميس ضمن الأسبوع الواحد والثلاثين من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وتقدم صاحب الأرض بهدف مبكر حمل توقيع الصربي لازوفيتش مع الدقيقة الثانية، وحاول إنتر التعديل لكن بوصلة لوكاكو وسانشيز ضلت طريق المرمى في النصف الأول.



وبدأت كتيبة كونتي بشكل مغاير بعد التعليمات التي أوصلها المدرب الحازم للاعبيه بين الشوطين، فأدرك كاندريفا التعادل (49) ثم أتى هدف التقدم بطريق الخطأ من ديماركو لاعب فيرونا (55).



وانتظر هيلاس فيرونا حتى الوقت القاتل ليدرك التعادل بهدف لنجمه البرتغالي ميغيل فيلوسو (86)، مهدياً أصحاب الأرض نقطة عززت موقعهم في وسط الترتيب (في المركز الثامن بذات رصيد ساسولو 43 نقطة).



بدوره فشل إنتر في العودة للمركز الثالث الذي اقتنصه منه أتالانتا، إذ رفع رصيده إلى 65 نقطة متمركزاً في المركز الرابع بفارق نقطة عن أتالانتا.



وجمع إنتر 8 نقاط من أصل 15 في مبارياته الخمس الأخيرة الأمر الذي حوله من فريقه ينافس على اللقب إلى آخر يحاول التمسك بالمركز الثالث.

المصدر: بي إن سبورت

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