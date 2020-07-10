مايوركا يحيي آماله في البقاء وتعادل أبيض بين إيبار وليجانيس

أحيا ريال مايوركا آماله في البقاء هذا الموسم فى الدوري الإسباني، بعد أن حقق فوزا ثمينا على ضيفه ليفانتى بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "إيبيروستار"، ضمن مواجهات الجولة الـ 35 من الليجا.



سجل خوان هيرنانديز الهدف الأول في الدقيقة 40، وضاعف الياباني الشاب تاكيفوسا كوبو المعار من ريال مدريد النتيجة في الدقيقة 84.



بتلك النتيجة يرتفع رصيد ريال مايوركا إلى 32 نقطة فى المركز الثامن عشر برصيد 32 نقطة، فيما توقف رصيد ليفانتى عند 43 نقطة فى المركز الثانى عشر.



وفى لقاء آخر سقط إيبار في فخ التعادل السلبي أمام ليجانيس، فيما تلقت آمال ليجانيس المتعثر لتفادي الهبوط من دوري لطمة ايضاً.



وجاءت أخطر فرصة في الشوط الأول لصالح آيتور رويبال مهاجم ليجانيس، لكن محاولته من عند حافة منطقة الجزاء أنقذها ببراعة الحارس ماركو دميتروفيتش.



وأهدر كيكي مهاجم إيبار فرصة سانحة لإنهاء حالة الجمود في الدقيقة 65، بعد أن سدد ضربة رأس من مسافة قريبة فوق العارضة.



ويحتل إيبار، المركز الـ 15 برصيد 36 نقطة متقدمًا بـ 4 نقاط على منطقة الهبوط، بينما يحتل ليجانيس المركز قبل الأخير برصيد 29 نقطة.

المصدر: مواقع الكترونية

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