رياضة | ترتيب الدوري الإيطالي بعد مباريات اليوم الخميس

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 01:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإيطالي بعد مباريات اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت أحدث مباريات الجولة الواحد و الثلاثون من عمر مسابقة للدوري الإيطالي لكرة القدم، بتعادل الإيجابي لفريق إنتر ميلان أمام نظيره هيلاس فيرونا .

استطاع البرتغالي كريستيانو رونالدو، تقليص الفارق في ترتيب جدول هدافي الدوري الإيطالي مع المتصدر تشيرو حيث اصبح رصيده 26 هدفًا، بفارق 3 أهداف عن المتصدر.

ويأتي في المركز الثاني روميلو لوكاكو، لاعب فريق انتر ميلان، برصيد 20 هدفًا، حيث انتهت مباراة يوفنتوس و ميلان الاخيره بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

فأصبح ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد مباريات اليوم الخميس كالتالى:-

1- شيرو ايموبيلي.. 29 هدفًا.

2- كريستيانو رونالدو.. 26 هدفًا.

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3- روميلو لوكاكو.. 20 هدفًا.

4- جواو بيديو غلفاو.. 17 هدفًا.

5- لويس مورييل.. 17 هدفًا.

6- فرانشيسكو كابوتو.. 15 هدفًا.

7- جوسيب إيليشيش.. 15 هدفًا.

8- إدين دجيكو.. 14 هدفًا.

9- دوفان زاباتا.. 14 هدفًا.

10- أندريا بيلوتي.. 13 هدفًا.