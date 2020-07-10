رياضة | موعد مباراة ليفربول المقبلة فى البريميرليج والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 01:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول المقبلة فى البريميرليج والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف غدا السبت نادى ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره نادى بيرنلي ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين غدا السبت فى تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة والخامسة عصرا بتوقيت مكه المكرمة والسادسة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والثانية بالتوقيت العالمي جرينتش.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويدخل نادى ليفربول المباراة وهو فى رصيده 92 نقطة بعد أن حسم لقب البريميرليج هذا الموسم منذ جولتين بينما يحتل نادى بيرنلي المركز الخامس عشر بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.