رياضة | كارتيرون يرفض رحيل نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 01:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يرفض رحيل نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد عزيز، وكيل اللاعب حميد أحداد، مهاجم نادي الزمالك، والمعار إلى صفوف الرجاء المغربي، إن نادي الرجاء طلب شراء أحداد نهائيا مع الزمالك.

وأكد عزيز في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مسؤلو الرجاء تحدثوا مع أمير مرتضى لإبداء رغبتهم في شراء اللاعب".

وتابع: "الزمالك يرفض الاستغناء عن خدماته بأوامر كارتيرون، وأعتقد أنه سيرفض بيع اللاعب نهائيا".

وأشار: "اللاعب يمتلك عروض آخرى، ولكن الزمالك لن يفرط في خدماته نهائيا".