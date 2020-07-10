رياضة | الزمالك يشعل سماء القاهرة احتفالا بلقب نادي القرن

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 01:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يشعل سماء القاهرة احتفالا بلقب نادي القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دشن مجلس إدارة الزمالك المصري برئاسة مرتضى منصور ، وأعضاء النادي، إحتفالات كبرى بلقب بطل القرن الحقيقي، داخل القلعة البيضاء، مساء اليوم الخميس.

وأعلن مجلس إدارة الزمالك، عن تنظيم احتفالية بطل القرن الحقيقي، في 9 يوليو الجاري، تلبية لطلب الجماهير خلال الأيام الماضية.

يذكر أن أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك السابق، قد تبنى فكرة الاحتفال بلقب القرن الأفريقي في 9 يوليو، مستندًا على الرقم 9 في عدد بطولات ناديه، فيما حصل منافسه الأهلي على 7 ألقاب قارية فقط.

وحصد النادي الأهلي على الجائزة مطلع القرن الحالي بعد حصده لأكبر عدد من النقاط في الألفية الماضية.