رياضة | تعرف على أسعار عضويات نادي الزمالك الجديدة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 01:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على أسعار عضويات نادي الزمالك الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بروتوكول مع بنك مصر من اجل التعاون في ملف سداد الاشتراكات الجديدة بفرع النادي الرئيسي في شارع جامعة الدول العربية اعتبارا من أول أغسطس المقبل.

وشمل البروتوكول سداد الأعضاء الجدد لنادي قيمة الاشتراكات عن طريق فروع بنك مصر المنتشرة في جميع أنحاء مصر، وذلك في خطوة من مجلس إدارة النادي لتسهيل كافة الإجراءات على الأعضاء.

وتبلغ قيمة العضويات الجديدة ١٨٠ ألف جنية للمؤهل العالي، و٢١٠ ألف جنية للمؤهل المتوسط، و٢٤٠ ألف جنيه للأشخاص الذين لا يحملون مؤهل، و٨٠ ألف جنيه للعضويات الإستثنائية.